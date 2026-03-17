Schöckl wieder weiß: Winter meldet sich in der Steiermark zurück

Gerade noch Frühling, jetzt wieder Winter: Am Grazer Hausberg Schöckl ist erneut Schnee gefallen. Auch in den kommenden Tagen bleibt das Wetter in der Steiermark wechselhaft und kühl.

Normalerweise heißt es „Der April macht, was er will“, doch heuer trifft das in der Steiermark schon im März zu. Während viele dank der milden Temperaturen der letzten Wochen bereits ihre Wintermäntel verstaut haben, macht das Wetter seit Beginn der Woche einen Strich durch die Rechnung. So zeigen die Webcams der Holding zwei völlig unterschiedliche Bilder: Während am Dienstagfrüh, dem 17. März, der Grazer Schloßberg und der Hauptplatz in warme Sonnenstrahlen getaucht sind, hat es am Schöckl, dem Grazer Hausberg, noch einmal geschneit. In höheren Lagen blieb der Niederschlag nicht als Regen liegen, sondern als Schnee.

©Webcam Holding Graz Am Grazer Schloßberg kämpfen sich Sonnenstrahlen durch.

Deutlich kühler als zuletzt

Mit dem Wetterumschwung sind auch die Temperaturen spürbar gesunken. Statt frühlingshafter Wärme dominieren nun kühle Luft und wechselhafte Bedingungen. Am heutigen Dienstag bleibt es unbeständig: Temperaturen zwischen 3 und 11 Grad werden erwartet, auch Regen- und Graupelschauer sind möglich. Schneefall bleibt weiterhin ab etwa 500 Metern.

©Webcam Holding Graz Auch am Grazer Hauptplatz ist der Frühling angekommen, trotz kälterer Temperaturen diese Woche.

Wetter bleibt launisch

Eine rasche Rückkehr des Frühlings ist zwar in Sicht, aber nicht von Dauer. Im Laufe der Woche zeigt sich zwischenzeitlich wieder öfter die Sonne. Doch schon am Wochenende könnte es erneut kälter und ungemütlich werden. Für alle, die bereits auf Grill und T-Shirt umgestellt haben, heißt es also: Die Winterjacke besser noch nicht wegräumen.