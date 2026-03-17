500-Millionen-Deal für Voestalpine: Steirische Schienen für Europa

Was in der Steiermark produziert wird, fährt künftig quer durch Europa: Der Stahl- und Technologiekonzern Voestalpine hat sich zwei bedeutende Bahnaufträge gesichert, mit einem Gesamtvolumen von rund 500 Millionen Euro.

Produktion in der Obersteiermark

Die Bauteile stammen direkt aus der Region: Schienen werden in Donawitz (Leoben) gefertigt, Weichen und Signaltechnik kommen aus Zeltweg. Damit bleibt die Wertschöpfung großteils in der Steiermark und sichert gleichzeitig Know-how sowie Arbeitsplätze in der Region. Die Produkte aus der Steiermark kommen künftig auf zentralen Bahnstrecken zum Einsatz, so aus einem Bericht des ORF. So werden die Schienen unter anderem am Hauptbahnhof Frankfurt sowie auf der wichtigen Verbindung zwischen Berlin und Hamburg verbaut. Ein Vorteil: Viele Weichensysteme werden bereits in Zeltweg vormontiert. Vor Ort müssen sie nur noch eingesetzt werden, das spart Zeit und erleichtert die Bauarbeiten.

Schweiz setzt auf Technik aus Österreich

Auch die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) setzen auf steirisches Know-how. Geliefert werden Sicherheitssysteme, die dafür sorgen, dass Gleisabschnitte zuverlässig überwacht werden. Der Auftrag ist langfristig angelegt und läuft über mehrere Jahrzehnte. Der Hintergrund für die Großaufträge: Sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz wird aktuell massiv in die Bahninfrastruktur investiert. Für die Voestalpine ist das kein Neuland. Der Konzern war bereits in der Vergangenheit an großen Projekten beteiligt, etwa bei stark frequentierten Strecken in Deutschland oder bei der Koralmbahn in Österreich.