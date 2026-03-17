Koalitionskrise in Leoben: Bürgermeister Kurt Wallner unter Druck

In der zweitgrößten Stadt der Steiermark verschärft sich die politische Lage zusehends. Nach dem Ende der bisherigen Zusammenarbeit steht die SPÖ ohne klare Mehrheit da.

Am Montagabend, dem 16. März, wurde in den Parteigremien beraten, mit einem deutlichen Ergebnis: Die ÖVP wäre grundsätzlich zu Gesprächen bereit, knüpft diese jedoch an eine zentrale Voraussetzung. Eine Zusammenarbeit mit der SPÖ komme nur ohne den amtierenden Bürgermeister Kurt Wallner infrage. Aus Sicht der Volkspartei sei eine inhaltliche Zusammenarbeit mit ihm nicht möglich.

Rücktrittsforderungen werden lauter

Noch deutlicher äußert sich die FPÖ. Sie fordert offen den Rücktritt des Bürgermeisters und signalisiert ebenfalls Gesprächsbereitschaft, allerdings nur unter dieser Bedingung. Damit steht Wallner zunehmend im politischen Fokus. Der Bürgermeister selbst zeigt sich von den Forderungen überrascht, so aus einem Bericht des ORF. Er betont seinen kooperativen Zugang und verweist auf den Rückhalt innerhalb der eigenen Partei. Einen Rücktritt schließt er klar aus. Stattdessen will Wallner einen anderen Weg gehen: Gespräche mit der KPÖ sind geplant, auch wenn eine fixe Koalition aktuell als unwahrscheinlich gilt.

„Freies Spiel der Kräfte“ als Szenario

Vieles deutet darauf hin, dass Leoben künftig ohne feste Koalition regiert werden könnte. Wallner spricht von einem möglichen „freien Spiel der Kräfte“ im Gemeinderat. Das bedeutet: Entscheidungen könnten je nach Thema mit wechselnden Mehrheiten getroffen werden. Eine vorgezogene Wahl steht derzeit nicht im Raum. Dafür wäre eine Zweidrittelmehrheit im Gemeinderat notwendig und damit auch die Zustimmung der SPÖ.