Andreas Gabalier kündigt Tour an: Kaum Termine in Österreich

Großer TV-Auftritt, neuer Song und eine überraschende Ankündigung: Andreas Gabalier geht auf Tour. Für Fans in Österreich gibt es allerdings nur wenige Chancen, den Steirer live zu sehen.

Statt großer Bühnen setzt er diesmal bei seiner Tour auf ein reduziertes, akustisches Konzept.

Statt großer Bühnen setzt er diesmal bei seiner Tour auf ein reduziertes, akustisches Konzept.

Wenn Andreas Gabalier auftritt, ist Aufmerksamkeit garantiert. Am Wochenende sorgte der steirische Musiker erneut für Schlagzeilen, diesmal mit einem emotionalen TV-Auftritt, einem neuen Song und einer überraschenden Tour-Ankündigung.

Premiere im Fernsehen

Bei der „Giovanni Zarrella Show“ präsentierte Gabalier erstmals die Unplugged-Version seines neuen Songs „Vergiss mein nicht“. Ruhiger, persönlicher, ungewohnt intim, ein deutlicher Kontrast zu seinen sonstigen Stadionauftritten. Der Song dreht sich um eine verlorene Liebe, bleibt aber bewusst vage. Details zur Hintergrundgeschichte verriet der Musiker nicht.

Neue Tour mit ungewohntem Konzept

Für Aufsehen sorgte vor allem eine Ankündigung: Gabalier geht im Herbst auf Unplugged-Tour. Statt großer Bühnen setzt er diesmal auf ein reduziertes, akustisches Konzept, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Kleinere Locations, direkter Kontakt zum Publikum und handgemachte Musik stehen im Fokus. Die Tour startet im Oktober in Berlin, der erste Termin war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Für viele Fans in der Heimat gibt es jedoch einen Dämpfer: Von insgesamt 17 Konzerten finden nur zwei in Österreich statt: Am 9. November in Salzburg (Festspielhaus) und am 25. November im Festschauspielhaus in Bregenz. Ein Auftritt in der Steiermark ist derzeit nicht geplant.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.03.2026 um 09:16 Uhr aktualisiert