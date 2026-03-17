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/ ©Montage Canva/Ralf Gosch- stock.adobe.com
Das Bild auf 5min.at zeigt ein Unfallschild auf der Straße und Kerzen.
Für den 16-jährigen Beifahrer, den Sohn der Lenkerin, kam jede Hilfe zu spät. Er erlag seinen Verletzungen.
Weiz/Stmk
17/03/2026
Tödliche Verletzung

Frontalcrash in der Steiermark: 16-jähriger Beifahrer stirbt bei Unfall

Bei einer Kollision zweier Autos Dienstagfrüh, dem 17. März, in Weiz erlitt ein 16-Jähriger tödliche Verletzungen. Seine 42-jährige Mutter wurde unbestimmten Grades und die zweite Autolenkerin leicht verletzt.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(172 Wörter)

Gegen 5.10 Uhr war eine 20-Jährige aus dem Bezirk Weiz mit einem Pkw auf der B 64 in Fahrtrichtung St. Ruprecht an der Raab unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache dürfte sie auf Höhe Straßenkilometer 9,4 auf die Gegenfahrbahn geraten sein. In der Folge kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto, gelenkt von einer 42-Jährigen, ebenfalls aus dem Bezirk Weiz. Am Beifahrersitz befand sich ihr 16-jähriger Sohn. Der 16-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und tödlich verletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehren St. Ruprecht an der Raab, Kühwiesen und Weiz bargen den 16-Jährigen aus dem total beschädigten Fahrzeug.

Nach der Erstversorgung ins Spital gebracht

Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurden die 42-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades und die 20-Jährige mit leichten Verletzungen ins LKH Weiz eingeliefert. Ein mit beiden Lenkerinnen durchgeführter Alkotest verlief negativ. Die B 64 war im Unfallbereich für etwa zweieinhalb Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt.

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