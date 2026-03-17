Drei Hoheiten, drei Weine: Eine Liebeserklärung an die Steiermark

Drei Weinhoheiten, drei ganz persönliche Lieblingsweine und eine klare Botschaft: Die Steiermark hat geschmacklich viel zu bieten. Gleichzeitig wird mit der Aktion auch ein sozialer Zweck verfolgt.

Wenn drei Weinhoheiten ihre persönlichen Lieblingsweine auswählen, dann entsteht mehr als nur ein Genuss-Paket. Es ist eine Reise durch die steirischen Weinregionen, eine Geschichte über Handwerk, Leidenschaft und die tiefe Verbundenheit zur Heimat. Weinkönigin Magdalena I. und die Weinhoheiten Antonia und Lea haben genau das geschaffen. Jeder der drei Weine steht für ihre eigene Handschrift, ihren Betrieb und ihre ganz persönliche Verbindung zum Weinbau. Gemeinsam erzählen sie damit die Geschichte einer Region, die für Qualität, Vielfalt und Charakter steht.

©LK Steiermark-Musch Die Weinhoheiten mit ihren Lieblingsweinen im Bild mit Kammerdirektor Werner Brugner (links) und Weinbauchef Martin Palz (rechts).

Wein mit Persönlichkeit und Herkunft

Das Besondere an diesem Paket liegt nicht nur in der Auswahl, sondern vor allem in der Herkunft. Die Weine stammen direkt von den Höfen der Hoheiten. Im Glas zeigt sich die Vielfalt der Region deutlich. Der Muskateller bringt Frische und aromatische Würze, der Welschriesling steht für Leichtigkeit und Trinkfreude, während die Burgunder Cuvée mit Tiefe und Ausdruck überzeugt. Drei unterschiedliche Charaktere, die dennoch eines gemeinsam haben: ihre Herkunft aus der Steiermark.

Mehr als nur Genuss

Hinter dem Weinpaket steckt aber noch mehr. Die Hoheiten verstehen ihre Auswahl als Einladung, sich bewusst mit regionalen Produkten auseinanderzusetzen und die Menschen dahinter kennenzulernen. Gleichzeitig wird mit der Aktion auch ein sozialer Zweck verfolgt. Ein Teil der Einnahmen kommt dem Verein „Steirer mit Herz“ zugute.

Noch bis August im Einsatz

Die aktuellen Weinhoheiten werden ihre Aufgabe noch bis August 2026 ausüben. Bis dahin vertreten sie die Steiermark bei zahlreichen Veranstaltungen und tragen die Botschaft des heimischen Weins weit über die Landesgrenzen hinaus. Ihr Abschied erfolgt traditionell bei der Leibnitzer Weinwoche.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.03.2026 um 13:11 Uhr aktualisiert