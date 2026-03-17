Immobilienpreise steigen: Steiermark bleibt aber günstigstes Bundesland

Der Immobilienmarkt in Österreich zeigt wieder Bewegung. Während die Preise für Eigentumswohnungen leicht steigen, nimmt die Nachfrage deutlich zu, besonders stark in Wien und in der Steiermark.

Auch wenn die Preise wieder steigen, wächst das Interesse am Wohnungsmarkt deutlich, vor allem in der Steiermark.

Auch wenn die Preise wieder steigen, wächst das Interesse am Wohnungsmarkt deutlich, vor allem in der Steiermark.

Eigentumswohnungen werden wieder stärker nachgefragt. Eine aktuelle Analyse von ImmoScout 24 zeigt: Auch wenn die Preise wieder steigen, wächst das Interesse am Wohnungsmarkt deutlich, vor allem in der Steiermark.

Preise für Eigentumswohnungen steigen deutlich

Im Jahr 2025 kletterten die durchschnittlichen Angebotspreise für Eigentumswohnungen in Österreich um rund 4 Prozent. Der Quadratmeterpreis liegt nun bei 6.041 Euro. Eine typische Wohnung mit 70 Quadratmetern kostet damit im Schnitt rund 422.000 Euro. Deutlich günstiger zeigt sich die Lage in der Steiermark. Hier liegt der durchschnittliche Quadratmeterpreis bei 4.331 Euro. Für eine vergleichbare Wohnung werden rund 303.000 Euro fällig, damit bleibt die Steiermark das günstigste Bundesland Österreichs.

Steiermark als Preis-Leistungs-Tipp

Gerade dieser Preisunterschied macht die Region besonders attraktiv. Während in Tirol oder Vorarlberg deutlich höhere Summen bezahlt werden müssen, bietet die Steiermark weiterhin vergleichsweise leistbaren Wohnraum. Auch in Graz zeigt sich dieser Trend. Die Landeshauptstadt bleibt zwar einer der teuersten Standorte innerhalb des Bundeslandes, liegt aber im österreichweiten Vergleich weiterhin im Mittelfeld.

Nachfrage steigt deutlich

Parallel zu den moderaten Preissteigerungen hat die Nachfrage kräftig angezogen. Österreichweit liegt sie um 17 Prozent über dem Vorjahr. Besonders auffällig: In der Steiermark ist das Interesse um 21 Prozent gestiegen. Damit zählt das Bundesland gemeinsam mit Wien zu den stärksten Wachstumstreibern am Immobilienmarkt. Experten sehen darin ein klares Signal. Nach einer ruhigeren Phase kommt wieder Bewegung in den Markt. Voraussetzung bleibt allerdings, dass die Kreditzinsen stabil bleiben. Die steigende Nachfrage zeigt, dass viele Menschen weiterhin in Eigentum investieren wollen, sei es zur Eigennutzung oder als Wertanlage.