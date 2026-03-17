Schwer verletzt: Frau ging mit zwei Küchenmessern auf Polizistinnen los

Eine 54-Jährige steht im Verdacht, am Montagnachmittag, 16. März 2026, zwei amtshandelnde Polizistinnen mit Messern verletzt zu haben. Die Verdächtige wurde festgenommen.

Als die beiden erhebenden Polizistinnen die 54-Jährige zum Vorfall befragen wollten ergriff diese plötzlich zwei Küchenmesser und attackierte damit die Beamtinnen.

Als die beiden erhebenden Polizistinnen die 54-Jährige zum Vorfall befragen wollten ergriff diese plötzlich zwei Küchenmesser und attackierte damit die Beamtinnen.

Gegen 16 Uhr wurde eine Polizeistreife zu einem vermeintlichen Wohnungsbrand nach Grafendorf bei Hartberg (Hartberg-Fürstenfeld) beordert. Aus dem Schlafzimmer des dort wohnhaften Ehepaares war deutlich Rauch wahrnehmbar. Die 54-jährige Hausbewohnerin war offensichtlich verletzt. Als die beiden erhebenden Polizistinnen die 54-Jährige zum Vorfall befragen wollten ergriff diese plötzlich zwei Küchenmesser und attackierte damit die Beamtinnen.

Polizistinnen bei Messer-Attacke verletzt

Eine Polizistin wurde dadurch am Oberarm schwer verletzt, die zweite erlitt eine leichte Schnittwunde an der Hand. Die 54-Jährige wurde festgenommen und gesichert in das LKH Graz zur Behandlung ihrer offensichtlichen Verletzungen eingeliefert. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete nach der Behandlung die Einlieferung der 54-Jährigen in die Justizanstalt Jakomini an.

Frau soll Matratze selbst angezündet haben

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte die 54-Jährige offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand die Matratze in ihrem Schlafzimmer selbst entzündet und dabei die angeführten Verletzungen erlitten haben. Erhebungen zum Brandgeschehen, zum Vorwurf der schweren Körperverletzung und zum psychischen Zustand der Verdächtigen folgen.