Osterausstellung der Lebenshilfe Hartberg sorgte für Begeisterung

Den vergangenen Samstag nützten zahlreiche Ausflügler, um die Osterausstellung im Kultursaal zu besuchen. Eine Veranstaltung, die seit Jahren dazu beiträgt, Barrieren abzubauen und Menschen mit Behinderung Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Angeboten wurden handgefertigte Produkte aus den Tageswerkstätten der Lebenshilfe Hartberg. 18 regionale Ausstellerinnen und Aussteller ergänzten mit einem vielfältigen Sortiment aus Kunsthandwerk, Floristik und kleinen Geschenkideen das Angebot der Lebenshilfe Hartberg. Doch was wäre eine Ausstellung im Integrationszentrum ohne Gastro-Angebot? Im vollbesetzten Wintergarten gab es von der süßen Linzer Schnitte bis zum kräftigen Pulled‑Beef‑Burger für jeden Geschmack die richtige Nachmittagsjause, musikalisch umrahmt von Ziehharmonika-Klängen.

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Lebenshilfe Hartberg: Weitere Ausstellungen

Die nächste Möglichkeit, Produkte der Lebenshilfe Hartberg zu erwerben, bietet sich vom 28. bis 31. März 2026 bei der Osterausstellung im Einkaufszentrum eo in Oberwart. Die Ausstellung ist täglich von 9 Uhr bis 18.30 Uhr geöffnet. Angeboten werden unter anderem Produkte aus der Kost‑Bar, Näh‑Bar und Form‑Bar der Lebenshilfe Hartberg. Beim Pflanzen-, Genuss- und Handwerksmarkt in Kaindorf bei Hartberg stellt die Lebenshilfe Hartberg ebenfalls ihre Produkte aus: Die Veranstaltung findet am Samstag, 11. April 2026, in der Zeit von 8.30 Uhr bis 15 Uhr auf dem P&R-Parkplatz und/oder in der Mehrzweckhalle Kaindorf statt.