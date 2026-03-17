Option gezogen: TSV Hartberg verlängert Vertrag mit Benjamin Markus

Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr ergänzt: „Benji ist ein enorm wichtiger Teil unserer Mannschaft. Sein Laufpensum, seine Intensität und seine Leidenschaft verkörpern genau die Werte, für die der TSV Hartberg steht.

Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr ergänzt: „Benji ist ein enorm wichtiger Teil unserer Mannschaft. Sein Laufpensum, seine Intensität und seine Leidenschaft verkörpern genau die Werte, für die der TSV Hartberg steht.

Der TSV Egger Glas Hartberg setzt weiter auf Kontinuität im Mittelfeld und hat die Option auf den im Sommer auslaufenden Vertrag von Benjamin Markuš gezogen. Er bleibt damit mindestens ein weiteres Jahr in der Oststeiermark.

„Es ist mir eine große Ehre“

Der 1,85 Meter große Mittelfeldspieler wechselte im Sommer 2024 vom slowenischen Erstligisten NK Domzale nach Hartberg und entwickelte sich seitdem zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Mannschaft. In bislang 62 Pflichtspielen lief der 25-Jährige für den TSV auf und überzeugte dabei vor allem mit seiner enormen Laufbereitschaft, Intensität und Zweikampfstärke. Benjamin Markuš sagt dazu: „Es ist mir eine große Ehre, meinen Vertrag beim TSV Hartberg zu verlängern. Ich fühle mich bei diesem Verein sehr wohl und bin überzeugt, dass wir gemeinsam mit meinen Mitspielern und dem Trainerstab Großartiges erreichen werden.“ Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr ergänzt: „Benji ist ein enorm wichtiger Teil unserer Mannschaft. Sein Laufpensum, seine Intensität und seine Leidenschaft verkörpern genau die Werte, für die der TSV Hartberg steht. Gleichzeitig bringt er mit seiner Ruhe am Ball und seiner Zweikampfstärke viel Stabilität in unser Spiel. Er hat großen Anteil an unserem bisherigen Erfolg, deshalb war die Optionsziehung für uns eine klare Entscheidung. Wir planen weiterhin mit Benjamin Markuš und freuen uns auf viele weitere erfolgreiche Spiele im TSV-Trikot.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.03.2026 um 18:22 Uhr aktualisiert