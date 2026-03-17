Rundstreckentrophy 2026 eröffnet Motorsportsaison am Spielberg

Die Rundstreckentrophy eröffnet in wenigen Wochen die Motorsportsaison 2026 am Red Bull Ring: Von 10. bis 12. April 2026 gastiert das beliebte Motorsportformat erneut im steirischen Murtal und bietet PS-Fans ein vielfältiges Programm mit zahlreichen Rennen in internationalen Serien: Die zentraleuropäische Formel-4-Meisterschaft F4 CEZ, GT Cup Series mit Austrian GT, Clio Cup Bohemia sowie der Austria Formel Cup und die italienische Formelsport-Serie TopJet F2000 sind bei der Rundstreckentrophy 2026 am Red Bull Ring zu sehen. Am Freitag, 10. April steht ein reiner Testtag am Programm, um Siege wird dann am 11. und 12. April gefahren.

Sport-Talente am Redbull Ring

In der F4 CEZ tummeln sich zahlreiche internationale Motorsport-Talente auf dem Weg in Richtung Formel-1-Weltmeisterschaft. Darunter etwa die 17-jährige Mathilda Paatz: Das deutsche Motorsport-Talent startet 2026 nicht nur in der F4-CEZ-Meisterschaft, sondern auch in der Nachwuchsschmiede F1 Academy. Paatz überzeugte 2025 bei einem Wildcard-Einsatz in der F1 Academy und sicherte sich ein Cockpit für 2026 im Aston-Martin-Rennstall. Bei der Rundstreckentrophy 2025 am Red Bull Ring schaffte Paatz als erste Pilotin den Sprung auf ein F4-CEZ-Podium. Mit Alexia Danielsson startet eine weitere talentierte F4-Pilotin am Spielberg: Die junge Schwedin ist Teil des Nachwuchsprogrammes More Than Equal, gegründet vom ehemaligen F1-Piloten David Coulthard.

GT Cup Series

Die GT Cup Series bringt eine spannende Mischung aus Sprint-Rennen und Endurance-Action zum Saisonstart an den Red Bull Ring: Seriennahe Supersportwagen und Sportwagen gehen in unterschiedlichen Klassen an den Start. Im Langstreckenrennen im Vorjahr jubelten die heimischen Fans über einen Heimsieg: GT-2-Europameister Reinhard Kofler aus Oberösterreich holte sich mit Partner Rupert Atzberger (DE) den Sieg im KTM X-Bow GT2.

Festival der Benzinbrüder am Sonntag

Komplettiert wird das Motorsport-Wochenende mit dem Markenpokal Clio Cup Bohemia, dem Austria Formel Cup, der Formelsport-Serie TopJet F2000 sowie dem sonntägigen Festival der Benzinbrüder. Der Eintritt ist am gesamten Wochenende frei, Besucher haben Zutritt zu allen geöffneten Tribünen und zum Fahrerlager. „Die Rundstreckentrophy steht für hochklassigen Motorsport mit einem spannenden Mix aus Erfahrung, Performance und Zukunftspotenzial“, erklären Rene Binna und Christoph Gerlach vom Veranstalter BG Sportpromotion.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.03.2026 um 20:43 Uhr aktualisiert