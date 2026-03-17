Tierische Suchaktion: Feuerwehr brachte entlaufenen Hund nach Hause

Ein entlaufener Hund hat in Voitsberg einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Nach intensiver Suche konnte „Jackson“ schließlich wohlbehalten gefunden werden.

Insgesamt standen sieben Fahrzeuge und 18 Feuerwehrmitglieder bei der Suche nach "Jackson" im Einsatz.

Insgesamt standen sieben Fahrzeuge und 18 Feuerwehrmitglieder bei der Suche nach "Jackson" im Einsatz.

Ein entlaufener Hund hat am Dienstag, dem 17. März, in Voitsberg für einen größeren Sucheinsatz gesorgt. Nachdem „Jackson“ am Morgen verschwunden war, machten sich zunächst Mitarbeiter des Tierheims Franziskus in Rosental an der Kainach auf die Suche.

Die Feuerwehr brachte Hund wieder sicher nach Hause

Im Laufe des Vormittags häuften sich Sichtungen im Grenzgebiet zwischen Voitsberg und Bärnbach, woraufhin die Polizei die Freiwillige Stadtfeuerwehr Voitsberg alarmierte. Die Einsatzkräfte rückten umgehend aus und starteten eine koordinierte Suchaktion. Aufgrund des weitläufigen Gebiets wurde auch die Freiwillige Stadtfeuerwehr Bärnbach zur Unterstützung hinzugezogen.

Vierbeiner wohlauf

Nach rund zwei Stunden konnte der Vierbeiner schließlich im Bereich des Voitsberger Friedhofs gefunden werden. „Jackson“ wurde wohlbehalten seiner erleichterten Besitzerin übergeben. Insgesamt standen sieben Fahrzeuge und 18 Feuerwehrmitglieder im Einsatz.