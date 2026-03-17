Sonne, Schnee, Regen: Der Mittwoch wird wechselhaft

Am Mittwoch zeigt sich das Wetter in der Steiermark von unterschiedlicher Seite. In der Weststeiermark und entlang der Koralpe halten sich am Morgen noch dichte Wolken und es fällt anhaltend Regen oder Schnee. Die Schneefallgrenze liegt zunächst bei rund 600 Metern und steigt im Tagesverlauf auf etwa 900 Meter. In allen anderen Regionen beginnt der Tag mit Restwolken oder Nebelfeldern, bald setzt sich aber die Sonne durch. Am Nachmittag ist im ganzen Land mit sonnigen und überwiegend trockenen Bedingungen zu rechnen. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus östlicher Richtung, die Temperaturen bleiben kühl: Frühwerte liegen teilweise leicht unter null, die Höchstwerte erreichen 8 bis 13 Grad.