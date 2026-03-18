Bus hält nicht: 35 Kinder warten im Murtal vergeblich

In Scheifling im Murtal sorgt eine Buslinie für Ärger: Mehrfach wurde der Halt in der Ortsmitte nicht angefahren. Rund 35 Kinder standen nach der Schule ohne Heimfahrt da und warteten teils lange vergeblich auf den Bus.

Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, kam es in Scheifling im Murtal, Steiermark, in den vergangenen Wochen wiederholt zu Problemen mit der Buslinie 890 Richtung Murau. Konkret soll der Halt in der Ortsmitte gleich mehrmals nicht angefahren worden sein. Für rund 35 Schülerinnen und Schüler hatte das direkte Folgen: Sie warteten nach Unterrichtsende vergeblich auf ihre Heimfahrt.

Kinder stranden nach der Schule

Gerade zu Mittag sollte der Bus eigentlich zuverlässig stehen bleiben und die Kinder nach Hause bringen. Doch genau das funktionierte zuletzt nicht mehr regelmäßig. Betroffene Familien berichten von mehreren Vorfällen seit den Fahrplanänderungen im Dezember. Besonders ärgerlich: Die Kinder waren auf genau diese Verbindung angewiesen.

Einmal Ersatz, sonst keine Lösung

Bei einem der Vorfälle wurde immerhin reagiert: Ein Ersatzbus brachte die wartenden Kinder schließlich nach Hause, allerdings erst nach rund einer Stunde. In den anderen Fällen blieb eine solche Lösung aus. Für die Familien bedeutete das zusätzliche Organisation und Unsicherheit im Alltag.

Ursache liegt bei Umstellung

Die Steiermärkischen Landesbahnen kennen das Problem. Der Hintergrund liegt laut Betreiber in einer betrieblichen Umstellung. Man bedauert die entstandenen Unannehmlichkeiten und entschuldigt sich bei den Fahrgästen. Einen Zusammenhang mit der Koralmbahn gebe es jedoch nicht.

Besondere Fahrten sorgen für Verwirrung

Die betroffene Haltestelle gehört zu einer sogenannten Stichfahrt. Das bedeutet, sie wird nur zu bestimmten Zeiten angefahren. Genau hier dürfte auch die Ursache für die Ausfälle liegen. Für die Kinder und ihre Familien bleibt zu hoffen, dass der Bus künftig wieder verlässlich hält – damit der Heimweg nach der Schule nicht zur Geduldsprobe wird.