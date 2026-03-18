Trauer um Noah: 16-jähriger Fußballer bei Frontalcrash verstorben

Am Dienstag, dem 17. März, kam es gegen 5.10 Uhr auf der B 64 in Fahrtrichtung St. Ruprecht an der Raab zu einem schweren Unfall, 5 Minuten berichtete. Eine 20-Jährige aus dem Bezirk Weiz dürfte aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten sein. In der Folge kollidierte sie frontal mit dem Auto einer 42-Jährigen, ebenfalls aus dem Bezirk Weiz.

Beifahrer (16) tot

Am Beifahrersitz befand sich der 16-jährige Sohn der Lenkerin. Der Jugendliche wurde im Fahrzeug eingeklemmt und erlitt tödliche Verletzungen. Einsatzkräfte der Feuerwehren St. Ruprecht an der Raab, Kühwiesen und Weiz bargen ihn aus dem total beschädigten Fahrzeug. Die beiden Lenkerinnen wurden verletzt ins LKH Weiz eingeliefert, ein Alkotest verlief negativ. Die B 64 war für rund zweieinhalb Stunden gesperrt.

©Freiwillige Feuerwehr St. Ruprecht an der Raab Bei dem schweren Frontalzusammenstoß auf der B 64 in Weiz wurde ein 16-jähriger Beifahrer tödlich verletzt.

„Es ist leider traurige Gewissheit…“

Nun meldet sich der SC St. Ruprecht/Raab zu Wort: „Es ist leider traurige Gewissheit, dass unser langjähriger SCR Jugendspieler Noah heute in der Früh bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Noah war seit dem 26. August 2014 SCR Spieler und spielte im Herbst zuletzt bei der IB. Wir sind tief erschüttert und können es kaum in Worte fassen.“ Der Verein ergänzt: „Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freunden und allen, die ihn kannten. Er wird immer ein Teil unseres Vereins bleiben. Ruhe in Frieden lieber Noah“.

„Wir sind unfassbar traurig“

Auch der USV Albersdorf – Prebuch nimmt Abschied: „Wir sind unfassbar traurig. Unser 1b Spieler Noah aus der gemeinsamen Mannschaft mit unserem Nachbarverein SC St.Ruprecht/Raab hat heute bei einem tragischen Verkehrsunfall sein junges Leben verloren.“ Weiter heißt es: „Noah gehörte seit Jahren den Nachwuchskadern des SCR an und war seit Sommer 2025 in unserer gemeinsamen 1b Mannschaft auch in unseren Farben gölb-schwoaz zu sehen. Unser tiefstes Mitgefühl gilt den Familienangehörigen, Freunden und Bekannten von Noah, sowie dem SCR, bei dem er groß geworden ist. Lieber Noah, ruhe in Frieden. Wir werden Dich nicht vergessen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.03.2026 um 09:43 Uhr aktualisiert