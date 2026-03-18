Firmenpleiten in der Steiermark bleiben auf Rekordniveau

In der Steiermark spitzt sich die Lage zu: Immer mehr Unternehmen geraten in die Insolvenz und für viele reicht das Geld nicht einmal mehr für ein Verfahren. Besonders betroffen sind Bau, Handel und Gastronomie.

Die Zahl der Firmenpleiten in der Steiermark bleibt hoch und steigt weiter an. Im ersten Quartal 2026 wurden laut KSV1870 insgesamt 198 Unternehmensinsolvenzen gezählt. Das entspricht einem Plus von 13,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ein Ende dieser Entwicklung ist derzeit nicht in Sicht. „Die Firmenpleiten liegen weiterhin auf einem hohen Niveau, und können wir für die Steiermark, im Gegensatz zu Gesamtösterreich, von keinem positiven Funken in puncto Fallzahlen sprechen“, erklärt René Jonke, Leiter der KSV1870-Region Süd. Auch der Blick nach vorne macht wenig Hoffnung: Für das Gesamtjahr werden zwischen 750 und 800 Insolvenzen erwartet.

Krisen verschärfen die Situation

Die Gründe für die Entwicklung sind vielfältig. Neben bekannten wirtschaftlichen Problemen sorgen auch neue internationale Spannungen für zusätzlichen Druck. „Eine Trendumkehr ist kurzfristig nicht zu erwarten, zumal gerade in den vergangenen Wochen neue Krisenherde aufgetreten sind, die Potenziale haben, negativen Einfluss auf die heimische Wirtschafts- und Insolvenzentwicklung zu nehmen“, so Jonke. Vor allem globale Konflikte und wirtschaftliche Unsicherheiten wirken sich direkt auf heimische Betriebe aus.

Alarmzeichen bei nicht eröffneten Verfahren

Besonders auffällig ist eine Entwicklung, die Expertinnen und Experten Sorgen bereitet: Immer mehr Insolvenzverfahren werden gar nicht erst eröffnet. Diese sogenannten „mangels Masse“-Fälle sind um rund zehn Prozent gestiegen und machen mittlerweile 27 Prozent aller Insolvenzen aus. Der Grund: Viele Unternehmen können sich die Kosten von rund 4.000 Euro für ein Verfahren nicht mehr leisten. „Wenn die Zahl der nicht eröffneten Verfahren steigt, steigen die finanziellen Verluste der Gläubiger noch weiter, da eine professionelle Aufarbeitung dieser Fälle nicht mehr möglich ist“, warnt Jonke.

Bau besonders unter Druck

Ein Blick auf die Branchen zeigt bekannte Muster, aber auch neue Verschiebungen. Die meisten Insolvenzen gab es im Handel (33 Fälle) und im Bau (25 Fälle). Während sich Handel und Gastronomie leicht erholen konnten, spitzt sich die Lage im Bau weiter zu. Auch in der Warenherstellung gab es einen deutlichen Anstieg. „Es ist für die Steiermark allerdings kein positives Signal, dass insbesondere in Branchen mit vielen Arbeitsplätzen zuletzt deutlich mehr Insolvenzfälle zu verzeichnen waren als noch vor einem Jahr“, so Jonke.

Schulden explodieren – doppelt so viele Betroffene

Neben der Anzahl der Insolvenzen steigen auch die finanziellen Auswirkungen massiv. Die Passiva kletterten auf rund 345 Millionen Euro – ein Plus von mehr als 400 Prozent. Auch die Zahl der betroffenen Beschäftigten hat sich fast verdoppelt und liegt nun bei rund 1.270 Personen. Große Insolvenzen einzelner Unternehmen haben diese Entwicklung zusätzlich verstärkt.