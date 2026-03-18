Anfang Februar hat ein Kuss auf dem McDonald’s-Parkplatz in der Steiermark für großen Ärger gesorgt. Denn fast ein Jahr nach dem Besuch flatterte plötzlich eine Parkstrafe ins Postkastl. Mehr dazu hier: Kuss am Mci-Parkplatz: Elf Monate später flattert Strafe ins Haus.

Strafen sollen Langzeitparken verhindern

Warum es für den Grazer damals zu einer Strafe gekommen war, erklärt die McDonald’s-Zentrale auf Nachfrage von Heute.at. Die Maßnahme diene dazu, Langzeitparken zu verhindern. Gleichzeitig wurde aber betont, dass zahlende Gäste auf keinen Fall bestraft werden sollen. Deshalb gilt laut der Fast-Food-Kette: Wer nachweisen kann, dass er im Restaurant konsumiert hat – etwa mit einem Zahlungsbeleg – hat die Möglichkeit, die Strafe stornieren zu lassen.

Grazerin muss zahlen: „Ich habe keinen Fehler gemacht“

Doch nicht nur Sebastian K. aus Graz hat eine böse Überraschung erlebt. Mehrere Leser haben sich nach dem Bekanntwerden dieses Vorfalls bei der 5-Minuten-Redaktion gemeldet, um ihre Erfahrungen zu teilen. So ging es etwa Andrea* ähnlich wie Sebastian. Sie hatte nämlich ein Date bei einem McDonald’s in Graz. Doch was eigentlich ein romantischer Abend sein sollte, bekam im Nachhinein einen bitteren Beigeschmack: Im November flatterte eine Parkstrafe in Höhe von 72 Euro ins Haus. „Ich soll etwas bezahlen, obwohl ich keinen Fehler gemacht habe. Ich finde das einfach nicht richtig, dass man Menschen bestraft, obwohl man konsumiert“, betont sie exklusiv gegenüber 5 Minuten.

Eine „wunderschöne, aber frustrierende“ Mci-Geschichte

Auch die 23-jährige Julia* kann sich diesen Geschichten nur anschließen. Sie spricht von einer „wunderschönen, aber gleichzeitig unglaublich frustrierenden“ Kennenlerngeschichte beim McDonald’s. Es war im vergangenen Mai, als ein spontanes gemeinsames Abendessen teure Folgen hatte: Sie und ihr 27-jähriger Freund hatten spontan beschlossen, bei einem McDonald’s in Graz noch eine Kleinigkeit zu essen. Daneben wurde geplaudert und getrunken – und jeder kennt solche Situationen: Beim Quatschen vergeht die Zeit einfach wie im Flug. „Wir waren bestimmt drei Stunden dort, haben in dieser Zeit aber immer wieder konsumiert“, erzählt sie exklusiv gegenüber 5 Minuten. Auch am Parkplatz blieb noch kurz Zeit zum Tratschen. Dann trennten sich ihre Wege bei der Nachhausefahrt.

Böse Überraschung: Inkassostrafe flattert ins Haus

Doch dann, Mitte Juli, die böse Überraschung: Eine Inkassostrafe in Höhe von 150 Euro. „Ich fragte mich: Warum soll ich das zahlen?“, erklärt sie. Denn immerhin hätte sie davor keine Rechnung erhalten und damit gleich eine Mahnung zu bezahlen, obwohl sie sogar was konsumierte hatte, war für sie unverständlich. Sie gab zu, dass sie zuvor nie bewusst auf die Hinweisschilder zur Parkdauer geachtet habe. Als sie dann schließlich nachsah, fiel ihr auf, dass die Schilder relativ klein und schlecht sichtbar gewesen waren. „Im Nachhinein muss ich ehrlich sagen: Ja, ich hätte am 1. Mai genauer hinschauen sollen. In dem Moment waren meine Gedanken jedoch woanders, und ich habe nicht darauf geachtet“, gab sie zu.

Grazerin emotional und mental erschöpft

Doch jegliche Versuche, die Situation zu lösen beziehungsweise vernünftig zu klären, seien gescheitert und hätten sie schließlich emotional und mental so erschöpft, dass sie den Betrag einfach überwiesen habe. „Es fühlte sich an, als hätte man sich das Recht genommen, eine 23-Jährige hart zu bestrafen, ohne ihr zuzuhören oder ihr eine faire Möglichkeit zur Klärung zu geben.“

„Ich wäre durchaus bereit gewesen, die 65 Euro Parkstrafe zu zahlen“

Besonders unverständlich sei für sie aber vor allem eines: Ihr Freund bekam Mitte Juli eine Rechnung über 65 Euro Parkgebühren – anders als bei ihr, ohne Inkasso. „Ich wäre durchaus bereit gewesen, die 65 Euro Parkstrafe zu zahlen, denn die unzureichende Aufmerksamkeit gegenüber den Schildern war mein Fehler. Besonders unfair finde ich, dass wir während unseres gesamten Aufenthalts regelmäßig konsumiert haben, zahlende Gäste waren, und dennoch im Nachhinein keinerlei Verständnis oder Entgegenkommen erfahren haben“, möchte sie zum Abschluss betonen.

*Name wurde von der Redaktion geändert.