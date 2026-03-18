Fast 500 steirische Bushaltestellen mit Mängeln gemeldet

In der Steiermark schlagen Fahrgäste Alarm: Hunderte Bushaltestellen weisen Mängel auf. Besonders oft fehlt es an Schutz vor Wetter und sicheren Übergängen. Noch bis Ende April kannst auch du Probleme melden.

Nach nur drei Wochen zeigt sich ein klares Bild: In der Steiermark wurden bereits 485 Bushaltestellen in 120 Gemeinden als mangelhaft gemeldet. Die Initiative „Haltestellen im Fahrgast-Check“ des VCÖ sammelt Hinweise direkt von den Fahrgästen. Mehrere Probleme pro Haltestelle konnten dabei angegeben werden. „Die zahlreichen Meldungen zeigen, wie wichtig sichere und gute Haltestellen für die Fahrgäste sind. Die Bus-Fahrgäste leisten einen wichtigen Beitrag, um Staus und andere Verkehrsprobleme zu verringern. Umso wichtiger ist es, dass die Haltestellen nicht vernachlässigt werden“, stellt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk fest.

Schutz vor Wetter fehlt am häufigsten

Am deutlichsten wird der Handlungsbedarf beim Blick auf den Witterungsschutz: Bei 54 Prozent der gemeldeten Haltestellen fehlt dieser. Fast ebenso oft, nämlich bei 49 Prozent, gibt es keine ausreichende Beschattung. Gerade im Sommer wird das zunehmend zum Problem. Auch andere grundlegende Ausstattungen fehlen vielerorts: 39 Prozent der Haltestellen haben keine Radabstellplätze, bei 37 Prozent gibt es keine Sitzmöglichkeiten. Zusätzlich sind 28 Prozent nicht beleuchtet, bei ebenso vielen fehlt es an klarer Fahrgastinformation.

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Unsichere Wege zur Haltestelle

Besonders kritisch sehen viele Fahrgäste die Situation rund um die Sicherheit. Bei 47 Prozent der gemeldeten Haltestellen wird der Straßenübergang als unsicher empfunden. Zudem sind 27 Prozent nicht einmal über einen Gehweg erreichbar. „Mit Bussen sind viele Schülerinnen und Schüler sowie ältere Menschen unterwegs. Umso wichtiger ist es, dass es sichere Straßenübergänge zur Haltestelle gibt“, betont Schenk. Vor allem an Freilandstraßen seien niedrigere Tempolimits und Querungshilfen entscheidend.

Barrierefreiheit oft nicht gegeben

Auch die Zugänglichkeit ist ein Thema: 23 Prozent der gemeldeten Haltestellen sind laut Fahrgästen nicht barrierefrei. Damit wird die Nutzung für viele Menschen zusätzlich erschwert. Die gesammelten Meldungen sollen nun helfen, gezielt Verbesserungen umzusetzen. Der VCÖ leitet alle Hinweise an die zuständigen Stellen weiter.