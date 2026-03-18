Michelin 2026: Diese steirischen Lokale räumen ab

Großer Erfolg für die Steiermark: Gleich mehrere Betriebe holen sich Michelin-Sterne - Graz steht dabei besonders im Fokus. Österreich schafft es sogar auf Platz 3 im weltweiten Ranking.

Damit haben wohl die wenigsten gerechnet: Österreich liegt im neuen Michelin-Ranking plötzlich auf Platz 3 weltweit – noch vor Belgien und Frankreich. Mit 13,54 Sternen pro Million Einwohner zählt das Land nun zu den Top-Kulinarik-Destinationen. Ein Erfolg, der auch stark in die Steiermark ausstrahlt. Vor allem Graz und die Südsteiermark zeigen, wie viel kreative Kraft hier in den Küchen steckt.

Zwei Sterne für Ehrenhausen

Ein echtes Ausrufezeichen setzt die Südsteiermark: Die „Weinbank“ in Ehrenhausen steigt auf zwei Michelin-Sterne auf. Küchenchef Gerhard Fuchs überzeugt mit einem Menü, das laut Guide durch „geschmackliche Tiefe, subtile Eleganz und eine klare Linie“ besticht. Besonders im Fokus steht dabei die Kombination aus hochwertigen Produkten und präziser Umsetzung – ganz ohne unnötigen Schnickschnack. Auch Sommelier Christian Zach sorgt für Aufmerksamkeit und wird als einer der besten seines Fachs ausgezeichnet.

©Die Weinbank – Restaurant Die Weinbank in Ehrenhausen holt sich den zweiten Stern.

Graz wird zur Sterne-Bühne

In Graz selbst regnet es gleich mehrere Auszeichnungen: Die „Genießerei am Markt“ von Alexander Posch sichert sich nicht nur einen Stern, sondern wird auch als „Opening of the year“ gefeiert. Das Besondere: gekocht wird in einer „Marktbude“. Die Inspektoren zeigen sich beeindruckt von der „ausgesprochen reduzierten und gleichermaßen ausdrucksstarken Küche“. Ebenfalls neu ausgezeichnet wird „Zur goldenen Birn“.

©Werner Krug Eröffnung des Jahres von Guide Michelin und ein Stern: Das kleine Marktstandl “Genießerei” von Alexander Posch in Graz

Weitere Sterne in Fehring und Sankt Josef

Auch abseits der Landeshauptstadt tut sich einiges: In Fehring punktet „Lilli Fine Dining“, in Sankt Josef überzeugt der „Broadmoar“. Beide holen sich einen Michelin-Stern und unterstreichen die kulinarische Vielfalt der Steiermark – von innovativer Spitzengastronomie bis hin zu regional verwurzelten Konzepten.

Nachhaltigkeit rückt in den Fokus

Neben den klassischen Sternen werden auch nachhaltige Konzepte ausgezeichnet. Mit dem Grünen Stern geehrt werden in der Steiermark unter anderem das „KABUFF“ in Graz und die „Schankkuchl“ in Turnau. Hier steht der bewusste Umgang mit Natur und Ressourcen im Mittelpunkt.

Kulinarischer Höhenflug

Die Zahlen sprechen für sich: 124 Sterne insgesamt, 22 neue Ein-Stern-Restaurants und ein klarer Aufwärtstrend. Dass ausgerechnet die Steiermark dabei eine so große Rolle spielt, zeigt, wie dynamisch sich die Region entwickelt. Oder anders gesagt: Wer wissen will, wie Österreich schmeckt, kommt an der Steiermark aktuell kaum vorbei.