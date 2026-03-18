Privatkonkurse sinken – doch Steirer haben immer mehr Schulden

In der Steiermark sind Privatkonkurse zu Jahresbeginn leicht gesunken. Gleichzeitig steigen jedoch die Schulden deutlich an und die finanzielle Lage vieler Haushalte bleibt angespannt.

Die Zahl der Privatkonkurse in der Steiermark ist im ersten Quartal 2026 leicht zurückgegangen. Laut aktueller Hochrechnung des KSV1870 wurden 213 Schuldenregulierungsverfahren eröffnet – das sind um 3,6 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum 2025. Umgerechnet entspricht das rund zwei Verfahren pro Tag. Damit setzt sich ein Trend fort, der bereits im Vorjahr sichtbar war. „Angesichts dieser gesamtwirtschaftlichen Lage war es nicht unbedingt zu erwarten, dass die Zahl der Privatkonkurse seit Jahresbeginn leicht rückläufig ist, nachdem bereits im Vorjahr ein leichter Rückgang zu Buche stand“, erklärt René Jonke, Leiter der Region Süd beim KSV1870.

Schulden steigen deutlich an

Während die Fallzahlen sinken, zeigt sich bei den Schulden ein anderes Bild. Die sogenannten Passiva, also die offenen Verbindlichkeiten, sind im Vergleich zum ersten Quartal 2025 um 13,6 Prozent gestiegen. Insgesamt belaufen sie sich aktuell auf rund 25 Millionen Euro. Das bedeutet auch: Die durchschnittliche Schuldenhöhe pro Person ist gestiegen und liegt nun bei etwa 117.000 Euro. Das sind um rund 17.500 Euro mehr als noch im Vorjahr.

Haushalte weiter unter Druck

Trotz leicht sinkender Inflation bleibt die finanzielle Situation vieler steirischer Haushalte angespannt. Die Auswirkungen der vergangenen Krisen sind weiterhin spürbar. Dazu kommen neue Unsicherheiten durch geopolitische Entwicklungen, die auch den heimischen Wirtschaftskreislauf beeinflussen könnten. Eine schnelle Entlastung ist daher derzeit nicht in Sicht. Viele Menschen kämpfen weiterhin mit steigenden Kosten und finanziellen Belastungen im Alltag.

Prognose bleibt unsicher

Wie sich das Jahr 2026 insgesamt entwickeln wird, lässt sich aktuell schwer abschätzen. Zu unsicher sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Aus heutiger Sicht rechnen Experten damit, dass sich die Zahl der Privatkonkurse bis Jahresende etwa auf dem Niveau des Vorjahres einpendeln könnte – das wären rund 950 Verfahren. „Massive Veränderungen der Fallzahlen sind im Jahresverlauf zum gegenwärtigen Zeitpunkt eher nicht zu erwarten“, so Jonke. Entscheidend wird auch sein, wie sich politische Maßnahmen entwickeln, etwa die Frage, ob der dreijährige Tilgungsplan für Verbraucher über den Sommer hinaus bestehen bleibt.