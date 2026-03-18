Eine Nachricht änderte alles: So wurde Steirer zum Lebensretter

Was als kleiner Schritt von zu Hause begann, wurde für einen anderen Menschen zur großen Hoffnung. Dominik aus Deutschfeistritz (Bezirk Graz-Umgebung) in der Steiermark traf eine Entscheidung, die Leben verändert.

Mit einem einfachen Wangenabstrich startete Dominik aus Deutschfeistritz im Jahr 2022 seinen Weg als potenzieller Stammzellspender. Er registrierte sich mit einem Typisierungsset, ohne zu wissen, ob er jemals gebraucht werden würde. Doch dann kam die Nachricht: Er ist ein passender Spender für eine Frau aus Mitteleuropa. Für sie könnte seine Spende die letzte Chance auf Heilung bedeuten. Dominik zögerte nicht lange. Er entschied sich, zu helfen und schenkte mit seiner Stammzellspende neue Hoffnung auf Leben.