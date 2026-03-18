Großbrand: Steirisches Hotel steht in Flammen

In Gleiming (Bezirk Liezen) brach am Mittwochnachmittag ein Feuer in einem Hotel aus. Rund 130 Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen. Der Wind gestaltete die Lage schwierig.

Aktuell stehen rund acht Feuerwehren mit 130 Florianis im Einsatz bei dem Großbrand in Schladming.

Aktuell stehen rund acht Feuerwehren mit 130 Florianis im Einsatz bei dem Großbrand in Schladming.

Am Mittwochnachmittag ist in einem Hotel im Ortsteil Gleiming (Gemeinde Schladming) ein Brand ausgebrochen. Das Feuer breitete sich rasch aus und erfasste das Dachgeschoß sowie ein darunterliegendes Stockwerk. Inzwischen sind auch angrenzende Gebäudeteile betroffen.

Wind gestaltet Einsatz schwierig

Die Löscharbeiten konzentrieren sich darauf, die benachbarten Gebäudekörper, welche aus dem Stammhaus sowie einem angebauten Wirtschaftsgebäude bestehen, zu retten. Die Schwierigkeit besteht zum einen darin, dass starker Wind, noch dazu in Richtung der noch nicht brennenden Gebäudeteile, das Feuer anfacht und ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile begünstigt. Zum ist der Löschwasserbezug in dieser Höhenlage begrenzt. Die Tanklöschfahrzeuge werden durch Zubringleitungen vom Bach sowie der Reiteralm-Beschneiungsanlage gespeist.

©BFVLI / Schlüßlmayr | Rund 130 Feuerwehrleute stehen aktuell im Einsatz.

130 Florianis kämpfen gegen Flammen

Nach ersten Informationen wurde niemand verletzt. Zum Zeitpunkt des Alarms war unklar, ob sich noch Personen im Gebäude befinden. Im Einsatz stehen derzeit acht Feuerwehren mit ca. 130 Einsatzkräften und 18 Fahrzeugen sowie Abschnittskommandant BR Benjamin Schachner, das Rotes Kreuz mit drei Personen, die Polizei mit sechs Personen und die Energie Steiermark.