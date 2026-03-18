Crash beim Überholen: Zwei Verletzte, Großeinsatz der Feuerwehr

Bei einem Überholmanöver mit drei beteiligten Fahrzeugen Mittwochfrüh, 18. März 2026, in Wettmannstätten (Bezirk Deutschlandsberg) in der Steiermark wurden insgesamt zwei Personen verletzt.

Gegen 8.30 Uhr war ein 64-jähriger Grazer mit seinem Wagen auf der L 303 von Preding kommend in Fahrtrichtung Gleinstätten unterwegs. Auf Höhe Straßenkilometer 23,2 überholte er einen vor ihm fahrenden Kleintransporter, gelenkt von einem 67-Jährigen aus dem Bezirk Deutschlandsberg. Dabei dürfte der 64-Jährige einen entgegenkommenden Kastenwagen, gelenkt von einem 39-Jährigen aus dem Bezirk Leibnitz, übersehen haben und kollidierte frontal mit diesem. In der Folge touchierte der Kastenwagen den Kleintransporter. Danach kamen alle drei Fahrzeuge von der Fahrbahn ab.

Zwei Verletzte

Dabei wurden der 64-Jährige schwer und der 39-Jährige leicht verletzt. Sie wurden nach der Erstversorgung ins LKH Südweststeiermark, Standort Wagna, eingeliefert. Der 67-Jährige blieb unverletzt. Die Feuerwehren Wettmannstätten, Wohlsdorf und St. Andrä/Höch waren mit insgesamt 36 Kräften im Einsatz. Die L 303 war an der Unfallörtlichkeit für etwa drei Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.03.2026 um 18:32 Uhr aktualisiert