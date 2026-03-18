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/ ©Fotomontage Canva / Unsplash
das Bild zeigt einen Brief und die Silhouette einer Frau auf 5min.at.
Die beiden Frauen wurden ohne Begründung entlassen.
Steiermark
18/03/2026
AK-Fall

Schock per Post: Zwei Steirerinnen waren plötzlich ihren Job los

Fristlose Kündigung ohne Begründung? Zwei Frauen aus der Steiermark wollten das nicht hinnehmen. Am Ende musste ihr Arbeitgeber tief in die Tasche greifen.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(122 Wörter)

Die Arbeiterkammer Steiermark berichtet von dem folgenden Fall: „Zwei Frauen waren seit einigen Jahren bei einem obersteirischen Sozialunternehmen beschäftigt, als ihnen – ohne Angabe eines Grundes – per Post ihre Entlassung zugeschickt wurde.“ Nachdem sie die beiden ihre fristlose Entlassung nicht erklären konnten, wandten sie sich daraufhin an die Arbeiterkammer.

Steirische Firma musste rund 56.000 Euro Kündigungsentschädigung zahlen

Diese klärt auf: „Für eine Entlassung muss es schwerwiegende Gründe geben, wie z.B. strafbare Handlungen, beharrliche Pflichtverletzungen oder wiederholtes unentschuldigtes Fernbleiben.“ Nachdem aber das Unternehmen, welches die Steirerinnen beschäftigte, kein Fehlverhalten aufzeigen konnte, musste dieses knapp 56.000 Euro an Kündigungsentschädigung an die beiden zahlen.

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