Schock per Post: Zwei Steirerinnen waren plötzlich ihren Job los

Fristlose Kündigung ohne Begründung? Zwei Frauen aus der Steiermark wollten das nicht hinnehmen. Am Ende musste ihr Arbeitgeber tief in die Tasche greifen.

Die Arbeiterkammer Steiermark berichtet von dem folgenden Fall: „Zwei Frauen waren seit einigen Jahren bei einem obersteirischen Sozialunternehmen beschäftigt, als ihnen – ohne Angabe eines Grundes – per Post ihre Entlassung zugeschickt wurde.“ Nachdem sie die beiden ihre fristlose Entlassung nicht erklären konnten, wandten sie sich daraufhin an die Arbeiterkammer.

Steirische Firma musste rund 56.000 Euro Kündigungsentschädigung zahlen

Diese klärt auf: „Für eine Entlassung muss es schwerwiegende Gründe geben, wie z.B. strafbare Handlungen, beharrliche Pflichtverletzungen oder wiederholtes unentschuldigtes Fernbleiben.“ Nachdem aber das Unternehmen, welches die Steirerinnen beschäftigte, kein Fehlverhalten aufzeigen konnte, musste dieses knapp 56.000 Euro an Kündigungsentschädigung an die beiden zahlen.