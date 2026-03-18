Musikschule: Erster gesamtsteirischer Fachgruppentag setzt Impulse

Zehn Fachgruppen – von Tasteninstrumenten über Blechblasinstrumente, Streichinstrumente, Holzbläser, Zupfinstrumente, Blockflöte, Gesang, Volksmusik und Schlagzeug bis hin zur Elementaren Musikpädagogik – tauschten sich in moderierten Runden über aktuelle Entwicklungen in der Musikschulpädagogik aus und setzten neue Impulse für den Unterricht. Bildungslandesrat Stefan Hermann hob im Rahmen seiner Grußworte die Bedeutung der erstmals stattfindenden Fachtagung hervor: „Die steirischen Musikschulen leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur kulturellen Bildung unserer Kinder und Jugendlichen. Dass heute Lehrerinnen und Lehrer aus allen Regionen der Steiermark zusammenkommen, um ihr Wissen und ihre Erfahrungen zu teilen, zeigt die hohe Professionalität und das Engagement, das unsere Musikschulpädagogik auszeichnet. Dieser Fachgruppentag ist ein starkes Zeichen für die Qualitätssicherung an unseren Musikschulen.“

Seit 2022: Fachreferenten stärken Qualität

Seit 2022 betreuen zwölf Fachreferentinnen und Fachreferenten die verschiedenen Fachgruppen und entwickeln die inhaltliche Arbeit der steirischen Musikschulen kontinuierlich weiter. Sprecher der Fachreferenten ist der Trompeter Stefan Karner. Die Organisation liegt bei der Musikschulservicestelle des Landes Steiermark, die am Johann-Joseph-Fux-Konservatorium beheimatet ist und von Konservatoriumsdirektor Eduard Lanner geleitet wird. Eduard Lanner, Direktor des Johann-Joseph-Fux-Konservatoriums und der Musikschulservicestelle des Landes sieht großes Potenzial in der ersten Fachtagung: „Jeder Berufsstand muss sich vernetzen und entwickeln. Der erste gesamtsteirische Fachgruppentag bringt einen Großteil der Musikschullehrkräfte aus der ganzen Steiermark zusammen und macht es möglich, auf fachliche Neuerungen einzugehen und pädagogischen Austausch zu pflegen. Die Motivation, die dadurch entsteht, nützt nicht nur den Lehrenden, sondern auch den Musikschülerinnen und -schülern, den Eltern und den Musikschulträgern.“

Über aktuelle Entwicklungen in der Musikschulpädagogik wurde diskutiert

„Wir Fachreferentinnen und Fachreferenten sind überzeugt: lebenslange Berufszufriedenheit entsteht, wenn man seine Leidenschaft und seine Fähigkeiten aktiv weiterentwickelt – durch Fortbildung, fachlichen Austausch und den Blick über den eigenen Tellerrand hinaus. Gleichzeitig liegt großes Potential darin, das Wissen und die Erfahrungen aller Kolleginnen und Kollegen zu bündeln und wertzuschätzen. Denn ein engagiertes Kollektiv vereint weit mehr Kompetenz als jede einzelne Person – genau das kann die Fachgruppen in der Steiermark entscheidend voranbringen und diesem Ziel widmen wir uns beim Fachgruppentag“, so der Sprecher der steirischen Fachreferenten Stefan Karner. Die Veranstaltung bringt Pädagoginnen und Pädagogen aus allen Regionen der Steiermark zusammen, um aktuelle Entwicklungen in der Musikschulpädagogik zu diskutieren, neue Impulse für den Unterricht zu setzen und den fachlichen Austausch zu stärken. Fachvorträge und moderierte Gesprächsrunden bieten Raum für praxisnahe Weiterbildung und Vernetzung.

Austausch ist „unverzichtbarer Motor“

Der Vorsitzende des Fachverbandes der Direktorinnen und Direktoren der kommunalen Musikschulen in der Steiermark Robert Ederer betont den Stellenwert des Austausches: „Der Austausch unter Kolleginnen und Kollegen ist ein unverzichtbarer Motor für die Weiterentwicklung unserer Musikschulen: Er ermöglicht es, neue Impulse und Erfahrungen unmittelbar in den eigenen Unterricht mitzunehmen und gleichzeitig über aktuelle Entwicklungen informiert zu bleiben. Besonders die Vernetzung spielt dabei eine zentrale Rolle – sie schafft die Grundlage für schulübergreifende Projekte, die nicht nur unsere Lehrkräfte bereichern, sondern auch unseren Schülerinnen und Schülern neue Perspektiven und nachhaltige Motivation eröffnen.“