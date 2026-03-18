Darum war der steirische Landeshauptmann zu Besuch in Kärnten

Am 17. und 18. März 2026 nahm Landeshauptmann Mario Kunasek in Klagenfurt an der Konferenz der Landessportreferenten teil, die zum letzten Mal unter dem Vorsitz des scheidenden Kärntner Landeshauptmannes Peter Kaiser und unter Teilnahme von Sportstaatssekretärin Michaela Schmidt über die Bühne ging. Zentrale Themen bei der Tagung waren der Umgang mit Sport-Großveranstaltungen, die tägliche Sporteinheit im Bildungsbereich, die Stärkung des Ehrenamtes und Kinder- und Gewaltschutz im Sport. Nach Abschluss der Beratungen berichteten LH Kaiser, LH Kunasek und Staatssekretärin Schmidt gemeinsam mitSportlandesrat Markus Achleitner (Oberösterreich) im Rahmen einer Pressekonferenz über die Ergebnisse. Landeshauptmann Kunasek nutzte die Gelegenheit, sich ausdrücklich beim Gastgeber zu bedanken: „Ich habe Peter Kaiser in den letzten Jahren als Landeshauptmann und Sportreferent als verbindende Persönlichkeit kennen- und schätzen gelernt. Ich wünsche alles Gute für die Zukunft und hoffe, dass uns Peter Kaiser speziell im sportlichen Bereich auch nach dem Rückzug aus der Politik erhalten bleiben wird!“, betonte Kunasek.

©LPD Kärnten/Kuess Sportlandesrat Achleitner, Staatssekretärin Schmidt, LH Kaiser und LH Kunasek (v.l.) bei der Landessport-Referentenkonferenz. ©LPD Kärnten/Kuess Die Teilnehmer der Landessportreferenten- konferenz: LR Markus Achleitner (Oberösterreich), LH-Stv. Philip Wohlgemuth (Tirol), Sportstaatssekretärin Michaela Schmidt, LH Peter Kaiser (Kärnten), Sportlandesrätin Martina Rüscher (Vorarlberg), LH Mario Kunasek (Steiermark), LR Martin Zauner (Salzburg), LR Heinrich Dorner (Burgenland) (v.l.)

LH Kunasek über Herausforderungen und Bedeutung von Sportveranstaltungen

Landeshauptmann Kunasek unterstrich den gelungenen Austausch im Rahmen der Sportreferentenkonferenz: „Uns alle eint, dass wir den Sport stärken wollen, aber auch, dass wir mit denselben Budgetnöten zu kämpfen haben. Daher ist es besonders wichtig, dass wir voneinander lernen und gute Erfahrungen miteinander teilen. Ich habe das Glück, in meinem Verantwortungsbereich die Ressorts Sport und Tourismus zu vereinen, wodurch es in vielen Bereichen zu wichtigen Synergien kommt. Die vielen erfolgreichen Sport-Großveranstaltungen in der Steiermark haben eine enorme touristische Bedeutung. Speziell für Großveranstaltungen sind Verlässlichkeit, Handschlagqualität und planbare Finanzierung von zentraler Bedeutung.“