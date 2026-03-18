Bio-Eier knapp vor Ostern: Steirer stehen teils vor leeren Regalen

Wenige Wochen vor Ostern spitzt sich die Situation rund um Bio-Eier auch in der Steiermark zu. In einigen Supermärkten sind die Regale bereits deutlich ausgedünnt, vereinzelt kommt es sogar zu Einschränkungen bei der Abgabe. Grund dafür ist vor allem die hohe Nachfrage, mit der viele heimische Betriebe aktuell nicht mehr Schritt halten können. Ein wesentlicher Faktor liegt laut Branchenvertretern in der Entwicklung der vergangenen Jahre. So seien durch Pandemie und steigende Kosten kaum neue Stallungen errichtet worden, genau das mache sich jetzt bemerkbar.

Eier-Not zu Ostern?

Der oststeirische Bio-Bauer Johannes Karner erklärte im ORF, dass der Branche zuletzt das notwendige, kontinuierliche Wachstum gefehlt habe. Nun würden die begrenzten Kapazitäten auf eine stark gestiegene Nachfrage treffen. Karner hält auf seinem Hof rund 12.000 Hühner und liefert täglich mehrere tausend Bio-Eier in den Handel. Die aktuelle Situation sei zwar herausfordernd, gleichzeitig hätten sich die Preise stabilisiert – ein wichtiger Faktor für die Wirtschaftlichkeit der Betriebe. Trotz der angespannten Lage gibt es vorsichtige Entwarnung: Die Versorgung bleibt grundsätzlich gesichert. Produzenten und Handel appellieren jedoch an die Konsumenten, auf Hamsterkäufe zu verzichten, um Engpässe nicht zusätzlich zu verschärfen.