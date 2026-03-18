Donnerstag bringt viel Sonnenschein in die Steiermark

„Zwischenhocheinfluss sorgt am Donnerstag in der Steiermark für weitgehend sonniges und trockenes Wetter. Am Nachmittag werden die Wolken vor allem über der Osthälfte etwas mehr, auch frischt der Wind aus Nordost mäßig auf“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Dieser soll aber nicht mehr so stark wie am Mittwoch wehen. „Vor allem in der Obersteiermark wird es deutlich milder. In der Früh bewegt sich die Temperatur zwischen -4 und 3 Grad, am Nachmittag sind 7 bis 14 Grad zu erwarten“, heißt es in der Vorhersage.