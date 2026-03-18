Großeinsatz: Fünf Feuerwehren bekämpften Zimmerbrand

Am heutigen Mittwochabend rief ein Zimmerbrand in der Gemeinde Fohnsdorf die Einsatzkräfte auf den Plan. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Heute rückten aufgrund eines Zimmerbrandes in einem Wohnhaus rund 73 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus.

Heute rückten aufgrund eines Zimmerbrandes in einem Wohnhaus rund 73 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus.

Am Mittwochabend kam es im Ortsteil Hetzendorf (Gemeinde Fohnsdorf) zu einem Zimmerbrand im ersten Obergeschoss eines Wohnhauses. Gegen 17.59 Uhr wurden die Freiwillige Feuerwehr Hetzendorf sowie die Freiwillige Feuerwehr Aichdorf alarmiert.

Atemschutztrupp im Einsatz

Nach der ersten Lageerkundung durch Einsatzleiter HBI Johannes Temnitzer wurde umgehend ein Atemschutztrupp zur Brandbekämpfung in das Gebäude entsandt, heißt es in einer Aussendung. Aufgrund der starken Verrauchung herrschte zunächst nahezu Nullsicht, weshalb sich die Einsatzkräfte nur vorsichtig vorarbeiten konnten. Parallel dazu wurden erste Löschmaßnahmen eingeleitet sowie eine Rauchabzugsöffnung geschaffen. In weiterer Folge führten die eingesetzten Kräfte beider Feuerwehren intensive Löschmaßnahmen im Innenangriff durch.

Unterstützung weiterer Feuerwehren

Zur Unterstützung wurden die Feuerwehren Fohnsdorf und Rattenberg für einen Atemschutzreservetrupp nachalarmiert, wird weiters mitgeteilt. Zudem wurde die Betriebsfeuerwehr Stahl Judenburg zum Nachfüllen der Atemschutzflaschen hinzugezogen. Mittels Druckbelüfter konnte der Rauch schließlich kontrolliert aus dem Gebäude entfernt werden, wodurch gezielte Nachlöscharbeiten möglich waren. Die Wasserversorgung wurde über einen Oberflurhydranten sichergestellt. Durch den Brand entstand erheblicher Sachschaden.

©FF Hetzendorf | Am heutigen Mittwochabend rief ein Zimmerbrand in der Gemeinde Fohnsdorf die Einsatzkräfte auf den Plan.

Keine Personen verletzt

Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Die genaue Brandursache ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Hetzendorf, Aichdorf, Fohnsdorf und Rattenberg sowie die Betriebsfeuerwehr Stahl Judenburg. Seitens des Roten Kreuzes waren zwei Rettungswagen, ein Kommandofahrzeug sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort. Die Polizei war mit sechs Einsatzkräften im Einsatz. Insgesamt standen 17 Fahrzeuge mit 73 Einsatzkräften im Einsatz, wird abschließend informiert.