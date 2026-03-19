Feldbach: Zwei Männer (19, 20) bei Motocross-Unfall tödlich verunglückt

In Feldbach (Südoststeiermark) endete eine Fahrt mit Motocross-Motorrädern tödlich: Zwei junge Männer (19, 20) verloren am Mittwochabend ihr Leben. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar.

Kurz vor 19 Uhr kam es im Bereich der Petersdorfstraße zu dem folgenschweren Unfall. Ein Zeuge entdeckte die beiden jungen Männer bewusstlos auf einer Gemeindestraße und schlug sofort Alarm. Innerhalb kürzester Zeit rückten Einsatzkräfte an: Ein Notarztteam des Roten Kreuzes sowie zwei Rettungshubschrauber des ÖAMTC machten sich auf den Weg zur Unfallstelle. Trotz aller Bemühungen konnte der Notarzt nur mehr den Tod der beiden feststellen.

Verunglückte fuhren ohne Schutzausrüstung

Die beiden Südoststeirer waren laut aktuellem Ermittlungsstand nahezu ungeschützt unterwegs. Keiner der beiden trug entsprechende Schutzausrüstung oder Protektoren. Lediglich bei einem der Lenker konnte ein Helm sichergestellt werden – dieser war jedoch schwer beschädigt.

Unfallhergang weiter unklar

Wie es genau zu dem Unfall kam, ist laut Landespolizeidirektion Steiermark derzeit noch Gegenstand laufender Ermittlungen. Fest steht, dass die beiden Männer mit nicht zum Verkehr zugelassenen Motocross-Motorrädern im Wald nahe ihrer Elternhäuser unterwegs waren. Spuren an den Fahrzeugen deuten darauf hin, dass es zu einer Kollision zwischen den beiden gekommen sein dürfte. Hinweise auf weitere Beteiligte gibt es aktuell nicht.

Fahrzeuge sichergestellt

Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Sicherstellung der beiden Motorräder an. Diese sollen nun genau untersucht werden, um den Unfallhergang zu klären. „Angehörige der beiden tödlich Verunglückten werden vom Kriseninterventionsteam betreut“, heißt es vonseiten der Beamten abschließend.