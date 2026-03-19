Auto gerät auf Gegenfahrbahn: Vier Verletzte bei Kollision

Ein Verkehrsunfall auf der L211 hat Mittwochnachmittag vier Verletzte gefordert. Drei Autos wurden bei der Kollision in den Straßengraben geschleudert, die Straße war stundenlang gesperrt.

Kurz vor 15.30 Uhr am Mittwoch, dem 18. März, war eine 23-Jährige aus Slowenien mit ihrem Wagen auf der Gnaserstraße (L211) von Gnas in Richtung Deutsch Goritz (Bezirk Südoststeiermark) unterwegs. Bei Schrötten dürfte sie aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Dort kam es zur Kollision mit einem Arbeitsgerät, das an einem Traktor angebracht war. Der Traktor wurde von einem 19-Jährigen aus dem Bezirk Weiz gelenkt.

Kettenreaktion mit drei Autos

Durch den Aufprall verlor die junge Lenkerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Ihr Wagen wurde in der Folge gegen zwei entgegenkommende Autos geschleudert – gelenkt von einer 71-jährigen Grazerin sowie einem 71-Jährigen aus dem Bezirk Südoststeiermark. Alle drei Fahrzeuge kamen von der Straße ab und landeten im Straßengraben.

Vier Personen verletzt

Bei dem Unfall wurden die drei Autofahrer sowie eine 70-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Das Rote Kreuz übernahm die Erstversorgung an der Unfallstelle. Anschließend wurden die Verletzten in die Krankenhäuser nach Feldbach und Wagna gebracht.

Straße stundenlang gesperrt

Alkotests bei allen Beteiligten verliefen negativ. Die drei Autos wurden schwer beschädigt und mussten geborgen werden. Im Einsatz standen auch die Feuerwehren Hofstätten und Mureck. Die L211 war im Bereich der Unfallstelle bis kurz vor 18.30 Uhr gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.