Frontalcrash in Mürzzuschlag fordert zwei Verletzte

In Mürzzuschlag krachte es am Mittwochnachmittag in der Grazer Straße. Zwei Autos stießen frontal zusammen, zwei Personen wurden verletzt.

Am Mittwoch, dem 18. März 2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Mürzzuschlag um 14.21 Uhr per Sirene zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Der Unfall passierte in der Grazer Straße auf Höhe der Eni-Tankstelle. Zwei Fahrzeuge kollidierten frontal miteinander. Bei dem Zusammenstoß wurden zwei Personen unbestimmten Grades verletzt. Sie wurden noch an der Unfallstelle vom Roten Kreuz versorgt. Entgegen erster Befürchtungen waren die Insassen jedoch nicht in ihren Fahrzeugen eingeklemmt.

©FF Mürzzuschlag Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle und entfernten ein Fahrzeug von der Fahrbahn. ©FF Mürzzuschlag Feuerwehr, Rotes Kreuz und Polizei standen nach dem Unfall im Einsatz.

Feuerwehr sichert Unfallstelle

Die Feuerwehr übernahm umgehend die Absicherung der Unfallstelle. Zusätzlich wurde der Brandschutz aufgebaut, um mögliche Gefahren zu verhindern. Ausgelaufene Betriebsmittel mussten gebunden werden, damit keine weitere Gefahr für den Verkehr entsteht. Ein beschädigtes Fahrzeug wurde außerdem von der Fahrbahn entfernt. Im Einsatz standen mehrere Kräfte: die Freiwillige Feuerwehr Mürzzuschlag mit KRF-S, RLF-T und WLF-K, das Rote Kreuz, die Polizei sowie ein Abschleppunternehmen.