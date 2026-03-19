Lose Dachziegel und Unfall: Doppel-Einsatz für steirische Feuerwehr

Gleich zweimal war die Freiwillige Feuerwehr Fohnsdorf am Mittwoch, 18. März, gefordert. Während lose Dachziegel gesichert wurden, kam es ganz in der Nähe zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten.

Am späten Vormittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Fohnsdorf zu einem Gebäude alarmiert. Dort drohten lose Dachziegel auf die Straße zu stürzen. Für Passanten hätte das schnell gefährlich werden können. Mit Hilfe eines Teleskopladers gelang es den Einsatzkräften jedoch rasch, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Die Gefahr wurde beseitigt, bevor jemand zu Schaden kam. Noch vor Ort begannen die Florianis bereits mit dem Versorgen ihrer Gerätschaften.

Plötzlich nächster Alarm ganz in der Nähe

Doch lange blieb es nicht ruhig: Noch während der Arbeiten ging der nächste Notruf ein. Unweit der ersten Einsatzstelle hatte sich ein Verkehrsunfall ereignet. Zunächst war von einer eingeklemmten Person die Rede. Die bereits im Einsatz stehende Mannschaft konnte sofort ausrücken und erreichte den Unfallort innerhalb kürzester Zeit.

Lenker befreit und versorgt

Glücklicherweise bestätigte sich die erste Meldung nicht. Keine Person war im Fahrzeug eingeklemmt. Der Lenker musste dennoch über die Beifahrerseite aus dem Auto befreit werden. Anschließend wurde er dem Roten Kreuz übergeben. Der zweite Beteiligte kam mit leichten Blessuren davon und wurde vorsorglich untersucht. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr Aichdorf musste nicht mehr eingreifen.

©Freiwillige Feuerwehr Fohnsdorf Kurz nach dem ersten Einsatz rückten die Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall in unmittelbarer Nähe aus. ©Freiwillige Feuerwehr Fohnsdorf Nach der Versorgung der Verletzten wurden die Fahrzeuge geborgen und die Fahrbahn gereinigt.

Aufräumarbeiten nach dem Unfall

Nach der Versorgung der Verletzten kümmerte sich die Feuerwehr um die Bergung der Fahrzeuge und die Reinigung der Fahrbahn. Insgesamt standen vier Fahrzeuge und zwölf Einsatzkräfte der Feuerwehr Fohnsdorf im Einsatz. Unterstützt wurden sie vom Roten Kreuz mit Notarzt und zwei Rettungswägen, der Polizei sowie einem Abschlepp- und Bergedienst. Nach rund eineinhalb Stunden war auch dieser Einsatz abgeschlossen. Erst dann konnten die Einsatzkräfte wieder ins Rüsthaus einrücken.