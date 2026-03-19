KPÖ Steiermark sammelt 10.000 Euro für Kuba-Hilfe

Mit 10.000 Euro unterstützt die KPÖ medizinische Hilfe für Kuba. Hintergrund ist eine sich zuspitzende Versorgungslage auf der Insel - Stromausfälle und Medikamentenmangel prägen den Alltag.

Die Lage in Kuba hat sich zuletzt deutlich verschärft. Seit Jahrzehnten leidet das Land unter der wirtschaftlichen Blockade der USA, doch neue Maßnahmen sorgen für zusätzliche Probleme. Besonders die Energieversorgung steht unter Druck, nachdem versucht wird, Erdöllieferungen weiter einzuschränken. Für die Bevölkerung hat das spürbare Folgen: Stromausfälle und Versorgungsengpässe gehören mittlerweile zum Alltag. Auch das Gesundheitssystem gerät zunehmend an seine Grenzen.

Medikamente werden knapp

Die Auswirkungen treffen vor allem die medizinische Versorgung. Fehlende Rohstoffe, Energieengpässe und der eingeschränkte Zugang zu internationalen Märkten führen dazu, dass viele Medikamente nicht mehr wie gewohnt produziert werden können. Die Treibstoffknappheit verschärft die Situation zusätzlich, da sie nicht nur das Stromnetz destabilisiert, sondern auch den Betrieb von Krankenhäusern erschwert.

10.000 Euro aus der Steiermark

Um zu helfen, wurde die internationale Solidaritätsaktion „Convoy for Cuba“ ins Leben gerufen. Neben mehreren europäischen und südamerikanischen Ländern beteiligt sich auch die KPÖ Steiermark gemeinsam mit dem Arbeitskreis Gesundheit und Pflege sowie der KJÖ. Insgesamt wurden 10.000 Euro gesammelt. Mit diesem Geld werden dringend benötigte Medikamente und medizinisches Equipment gekauft und im Rahmen eines Konvois nach Kuba gebracht.

Übergabe in Havanna

Die Hilfsgüter werden am 21. März in der Hauptstadt Havanna übergeben. Mit dabei ist auch Michaela Lang von der KPÖ Steiermark, die persönlich nach Kuba reist. Sie betont: „Gerade jetzt ist internationale Solidarität wichtiger denn je. Die Menschen in Kuba leiden aktuell unter den menschenunwürdigen Blockaden der USA, die bewusst darauf abzielen, das Land zu erdrosseln, weil es einen unabhängigen sozialistischen Weg geht und sich nicht den Interessen des US-Imperialismus unterordnet. Wenn Krankenhäuser wegen fehlender Energie und Medikamente an ihre Grenzen stoßen, hat das unmittelbare Folgen für Millionen Menschen. Deshalb ist es mir ein großes Anliegen, Teil dieses Konvois zu sein, um zu zeigen, dass die Bevölkerung in Kuba in dieser schwierigen Lage nicht allein gelassen wird.“

©KPÖ Michaela Lang und Alexander Melinz engagieren sich für die Solidaritätsaktion „Convoy for Cuba“.

„Vorgehen der USA und Präsident Trump ist klar zu verurteilen“

Auch KPÖ-Landesvorsitzender Alexander Melinz äußert deutliche Worte: „Das Vorgehen der USA und Präsident Trump ist klar zu verurteilen, nicht nur, weil es gegen internationales Recht verstößt und sich auch die UNO klar gegen das Vorgehen ausspricht, sondern vor allem weil es für die Menschen vor Ort dramatische Auswirkungen hat. Daher ist für uns als KPÖ die Beteiligung an dieser Aktion ein Ausdruck gelebter internationaler Solidarität. Angesichts der sich zuspitzenden humanitären Lage in Kuba ist es notwendig, alles zu tun, um das Land zu unterstützen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.03.2026 um 08:15 Uhr aktualisiert