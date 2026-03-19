SPAR express eröffnet neuen Standort in Pöls

In Pöls gibt es ab sofort einen neuen Nahversorger: SPAR und SOCAR haben einen weiteren SPAR express eröffnet. Dich erwartet ein großes Sortiment zu Supermarktpreisen und das täglich mit langen Öffnungszeiten.

SPAR und der Tankstellenbetreiber SOCAR bauen ihre Zusammenarbeit weiter aus und haben in Pöls einen neuen SPAR express eröffnet. Der Shop befindet sich direkt bei der SOCAR-Tankstelle und bietet dir ab sofort eine zusätzliche Einkaufsmöglichkeit in der Region. Besonders praktisch: Der Standort ist sieben Tage die Woche geöffnet. Von Montag bis Samstag kannst du hier von 6 bis 22 Uhr einkaufen, an Sonn- und Feiertagen von 6 bis 21 Uhr.

Einkaufen zu Supermarktpreisen

Der neue Standort soll vor allem eines bieten: schnelles und unkompliziertes Einkaufen. „Mit dem neuen SPAR express in Pöls schaffen wir einen weiteren modernen Nahversorger, der höchste Qualität mit maximaler Flexibilität verbindet. Kundinnen und Kunden können hier schnell und bequem einkaufen und das zu den gewohnten SPAR-Supermarktpreisen“, sagt Christoph Holzer, Geschäftsführer SPAR Steiermark.

©SPAR/Krug David Endlicher (SOCAR), Denise Weber (Stationsleitung), Thomas Fischer (SPAR Leiter Vertrieb Tankstellen), Axel Galli (SPAR-Gebietsleiter SPAR Express).

Frische und modernes Konzept

Beim Betreten fällt sofort das moderne Shopkonzept auf. Helle Farben, hochwertige Materialien und eine offene Gestaltung sorgen für eine angenehme Atmosphäre. Im Sortiment findest du neben klassischen SPAR-Produkten auch frisch aufgebackenes Bio-Gebäck, Obst und Gemüse sowie Snacks und Kaffee. Damit eignet sich der Shop ideal für den schnellen Einkauf zwischendurch.

Ausbau der Partnerschaft

Mit der Eröffnung in Pöls wächst die Zusammenarbeit zwischen SPAR und SOCAR weiter. Bereits mehrere Standorte wurden gemeinsam umgesetzt, nun kommt ein weiterer in der Steiermark dazu. Ziel ist es, dir modernen Nahversorger-Komfort direkt bei der Tankstelle zu bieten.

19 Standorte in der Steiermark

Durch den neuen Shop steigt die Zahl der SPAR express Standorte in der Steiermark auf insgesamt 19. Alle Standorte sind ganzjährig geöffnet und bieten dir damit eine verlässliche Einkaufsmöglichkeit; auch dann, wenn andere Geschäfte bereits geschlossen haben.