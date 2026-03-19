Kritik an Schul-Quote: Grüne drängen auf mehr Ressourcen für steirische Schulen

In der Steiermark brauchen deutlich mehr Kinder Unterstützung als vorgesehen. Die Grünen wollen jetzt mehr Geld vom Bund; damit Schulen endlich genug Personal für den sonderpädagogischen Förderbedarf bekommen.

In steirischen Schulen klafft eine Lücke: Während der Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung steigt, bleiben die Mittel gleich. Grund dafür ist eine seit über 30 Jahren unveränderte Quote von 2,7 Prozent der Pflichtschüler. Tatsächlich liegt der Anteil der Kinder mit Förderbedarf in der Steiermark mittlerweile bei rund 4,5 Prozent. Für die Grünen ist klar: Diese Diskrepanz sorgt dafür, dass wichtige Unterstützung im Schulalltag fehlt.

Grüne wollen mehr Ressourcen

Die steirischen Grünen haben deshalb eine Initiative gestartet. Sie fordern mehr Geld vom Bund, damit zusätzliche Lehrerstellen geschaffen werden können. Klubobfrau Sandra Krautwaschl bringt es auf den Punkt: „Diese Quote ist eine künstliche Grenze aus dem vorigen Jahrhundert. Mit der Realität in unseren Schulen hat sie längst nichts mehr zu tun. Wenn mehr Kinder Unterstützung brauchen, dann müssen auch die Ressourcen entsprechend wachsen“.

© Puhek Grünen-Klubobfrau Sandra Krautwaschl fordert mehr Ressourcen für Kinder mit Förderbedarf in steirischen Schulen.

Druck auf Bundesregierung wächst

Ein Blick nach Oberösterreich zeigt: Dort wurde bereits eine entsprechende Resolution einstimmig beschlossen. Auch in der Steiermark soll nun ein Signal nach Wien gehen. Zwar ist im Regierungsprogramm der Bundesregierung eine Anhebung auf 4,5 Prozent vorgesehen, doch konkrete Schritte fehlen bisher. „Die Dreierkoalition im Bund hat im Regierungsprogramm zwar eine Anhebung auf 4,5 Prozent angekündigt. Aber bis heute gibt es weder einen Zeitplan noch konkrete Schritte. Dabei brauchen Schulen und Familien jetzt Klarheit“, so Krautwaschl.

Eltern schlagen Alarm

Wie dringend das Thema ist, zeigt auch eine bundesweite Initiative: Mehr als 12.000 Unterschriften wurden zuletzt an das Parlament übergeben. Gefordert werden zusätzliche Lehrer:innenstunden für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Viele Familien kämpfen aktuell darum, dass ihre Kinder jene Unterstützung erhalten, die sie brauchen.

Schulen und Familien unter Druck

Auch aus Gesprächen mit Betroffenen wird der Handlungsbedarf deutlich. „Wir sind ständig im Austausch mit Eltern und Schulen. Viele kämpfen derzeit darum, dass ihre Kinder die Unterstützung bekommen, die ihnen zusteht, sei es bei Lehrerstunden oder bei der Schulassistenz. Wir unterstützen die Betroffenen politisch und bringen ihre Anliegen in den Landtag. Am Ende geht es darum, dass jedes Kind die Unterstützung bekommt, die es auch braucht“, sagt Krautwaschl. Ziel der Initiative ist es, die Deckelung rasch anzuheben; idealerweise noch rechtzeitig für das kommende Schuljahr.