Große Trauer um Unternehmer Walter Temmer

Große Trauer in Tillmitsch: Unternehmer Walter Temmer ist tot. Nach schwerer Krankheit verstarb er am Mittwoch. Besonders die Worte seines Sohnes zeigen, was jetzt wirklich zählt.

Der Tod von Walter Temmer lässt in Tillmitsch viele Menschen innehalten. Der Unternehmer ist am Mittwoch, dem 18. März, verstorben. Zurück bleiben Familie, Mitarbeiter sowie zahlreiche Wegbegleiter. Wie sich dieser Moment anfühlt, beschreibt sein Sohn eindringlich: Es seien jene Augenblicke, „da bleibt alles stehen“. Genau so einer sei jetzt gekommen. Und plötzlich werde klar, „wie unwichtig so vieles ist“, über das man sich sonst Gedanken macht.

„Der beste Papa der Welt“

Im Mittelpunkt steht für die Familie nicht das Unternehmen, sondern der Mensch dahinter. Für seinen Sohn war Walter Temmer vor allem eines: „der beste Papa der Welt“. Diese Worte ziehen sich durch den gesamten Abschied. Besonders persönlich wird es, als er direkt an seinen Vater schreibt: „Papa… du warst für uns der beste Papa der Welt. Und das wirst du auch immer bleiben.“ Und auch, worauf es jetzt ankommt, bringt er auf den Punkt: Es gehe nicht mehr um Arbeit oder Erfolg – „heute geht es nur um Liebe. Um Familie. Um Dankbarkeit.“

Vom kleinen Betrieb zum Lebenswerk

Was bleibt, ist auch ein Lebenswerk, das über Jahrzehnte gewachsen ist. 1977 gründete Walter Temmer mit nur einem Mitarbeiter einen Karosseriebetrieb. Mit viel Einsatz entwickelte er diesen stetig weiter. 1993 wurde das Unternehmen Partner von Mercedes-Benz. Über die Jahre entstand daraus ein Familienbetrieb mit rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Abschied auch im Autohaus

Die enge Verbindung zum Unternehmen zeigt sich auch in den Abschiedsworten des Autohauses. Dort heißt es, man nehme „in tiefer Dankbarkeit und Verbundenheit“ Abschied vom Firmengründer. Sein Herzblut habe den Betrieb zu dem gemacht, was er heute ist. Um ihm die letzte Ehre zu erweisen, bleibt das Autohaus am Montag, dem 23. März 2026, ab 12 Uhr geschlossen.

Auszeichnung für seine Arbeit

Für sein Wirken wurde der Betrieb im Jahr 2025 mit dem steirischen Landeswappen ausgezeichnet. Walter Temmer war bis zuletzt im Unternehmen tätig. Sein Tod hinterlässt eine Lücke bei seiner Familie, im Betrieb und in der Region.