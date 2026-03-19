Unzmarkt: Erde bebte mitten in der Nacht mit Stärke 2,4

In der Nacht auf Donnerstag hat in der Steiermark die Erde gebebt: Nahe Unzmarkt wurde ein leichtes Erdbeben registriert. Vereinzelt war die Erschütterung deutlich zu spüren, wie etwa in Scheifling.

In den frühen Morgenstunden am Donnerstag, dem 19. März, kam es zu einer spürbaren Erschütterung in der Steiermark. Der Österreichische Erdbebendienst registrierte das Beben am Donnerstag um 1.30 Uhr. Das Epizentrum lag rund sieben Kilometer östlich von Unzmarkt. „Die Erschütterungen wurden vereinzelt zum Teil deutlich verspürt“, heißt es vom Erdbebendienst. Besonders in Scheifling berichteten Bewohner, dass das Beben klar wahrnehmbar war, auch wenn viele Menschen zu dieser Zeit noch schliefen.

Keine Schäden erwartet

Mit einer Magnitude von 2,4 handelte es sich um ein leichtes Erdbeben. Auswirkungen auf Gebäude sind daher nicht zu erwarten. „Schäden an Gebäuden sind bei dieser Stärke nicht zu erwarten“, so Seismologe Helmut Hausmann von der GeoSphere Austria abschließend.