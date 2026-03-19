/ ©Feuerwehr der Stadt Kapfenberg
Fahrzeugbergung: Wagen rutscht von Parkplatz ab
Die Feuerwehr der Stadt Kapfenberg wurde am frühen Mittwochmorgen, dem 19. März zu einem Einsatz gerufen.
Gegen 7 Uhr morgens ging der Alarm und die Feuerwehr Kapfenberg-Stadt rückte zur Fahrzeugbergung aus. Ein Wagen kam auf einem Parkplatz von der Parkfläche ab und konnte weder vor noch zurück. Das Auto wurde mittels dem Schweren Rüstfahrzeug wieder zurück auf seine Parkfläche gehoben. Im Einsatz stand ein Fahrzeug der Feuerwehr und die Polizei.
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