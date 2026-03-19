Fahrzeugbergung: Wagen rutscht von Parkplatz ab

Gegen 7 Uhr morgens ging der Alarm und die Feuerwehr Kapfenberg-Stadt rückte zur Fahrzeugbergung aus. Ein Wagen kam auf einem Parkplatz von der Parkfläche ab und konnte weder vor noch zurück. Das Auto wurde mittels dem Schweren Rüstfahrzeug wieder zurück auf seine Parkfläche gehoben. Im Einsatz stand ein Fahrzeug der Feuerwehr und die Polizei.