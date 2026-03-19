Messerattacke am Bahnhof Bruck: Fahndung läuft

Nach einer brutalen Attacke in Bruck an der Mur in der Steiermark läuft eine großangelegte Fahndung. Nach den zwei Verdächtigen wird aktuell gesucht.

Nach einem Messerangriff am Bahnhof von Bruck an der Mur sucht die Polizei aktuell nach zwei unbekannten Tätern. Ein Mann wurde dabei schwer verletzt. Eine zunächst eingeleitete Großfahndung, auch mit Hubschrauber, blieb ohne Erfolg und wurde inzwischen reduziert. Die Suche wird jedoch mit verstärkter Präsenz vor Ort fortgesetzt.

Streit soll Attacke vorausgegangen sein

Ersten Erkenntnissen zufolge soll dem Angriff ein Streit vorausgegangen sein. Auch ein mögliches Raubmotiv wird geprüft. Konkrete Hinweise auf die Täter gibt es bislang kaum. Die Polizei ist weiterhin mit mehreren Streifen im Stadtgebiet im Einsatz, ein Zug sowie eine Asylunterkunft wurden überprüft. Unterstützung kommt zudem von den steirischen Schnellen Interventionsgruppen, die bei Einsätzen mit erhöhtem Risiko eingesetzt werden. Die Ermittlungen laufen, während die Fahndung nach den beiden Verdächtigen andauert.