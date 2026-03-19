75 Jahre bei der Feuerwehr: „Verlieren vor allem einen geschätzten Freund“

„Mit tiefer Betroffenheit“, so beginnt das emotionale Posting der Stadtfeuerwehr Bärnbach, indem das Ableben des langjährigen Kameraden Ewald Stroissnig bekannt gegeben wurde. Der Steirer hat am Dienstag im Alter von 92. Jahren seine Augen für immer geschlossen. Seine Kameraden blicken seine langjährige Ära im Feuerwehrwesen, nämlich ganze stolze 75 Jahre, zurück – „eine Zeitspanne, die in ihrer Bedeutung und Beständigkeit kaum in Worte zu fassen ist“, betont die Stadtfeuerwehr Bärnbach.

75 Jahre bei der Stadtfeuerwehr Bärnbach

Am 19. März 1950 trat Ewald der freiwilligen Stadtfeuerwehr Bärnbach als Feuerwehrmann bei. „Schon früh zeigte sich seine besondere Leidenschaft für das Feuerwehrwesen, seine Führungsstärke und sein Sinn für Gemeinschaft“; wird in dem Posting betont Im Jahr 1970 wurde er schließlich zum Stellvertretenden Kommandanten gewählt. „Ein Amt, das er mit großer Hingabe und Verantwortungsbewusstsein bis 1992 ausübte“, wie man sich bei der Feuerwehr gern erinnert. Während seiner bemerkenswerten Laufbahn erhielt Ewald zahlreiche Auszeichnungen, die seine Verdienste und sein Engagement widerspiegeln.

Ewald erhielt zahlreiche Auszeichnungen Steirische Hochwassermedaille – Bronze Verdienstzeichen des Landesfeuerwehrverbandes – 3. Stufe Medaille für vieljährige verdienstvolle Tätigkeit – 25 Jahre Feuerwehrleistungsabzeichen Steiermark – Bronze Verdienstzeichen des Landesfeuerwehrverbandes – 2. Stufe Medaille für vieljährige verdienstvolle Tätigkeit – 40 Jahre Medaille für vieljährige verdienstvolle Tätigkeit – 50 Jahre Medaille für verdienstvolle Zusammenarbeit – Silber Katastrophenhilfe-Medaille – Bronze Medaille für vieljährige verdienstvolle Tätigkeit – 60 Jahre Medaille für Dank und Anerkennung – 70 Jahre

„Verlieren vor allem einen geschätzten Freund“

„Diese Auszeichnungen stehen nicht nur für geleistete Einsatzstunden, sondern für ein gelebtes Werteverständnis: Hilfsbereitschaft, Pflichtbewusstsein, Kameradschaft und Menschlichkeit – Eigenschaften, durch die Ewald auch unsere Feuerwehrfamilie nachhaltig geprägt hat“, so die Feuerwehr in dem rührenden Posting, in welchem es abschließend heißt: „Wir verlieren mit ihm nicht nur einen engagierten Kameraden, sondern vor allem einen geschätzten Freund, dessen Humor, Erfahrung und Warmherzigkeit uns fehlen werden. Sein Wirken und sein Andenken werden in unserer Wehr und in unserer Stadt weiterleben. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und allen Angehörigen.“