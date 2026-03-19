Lose Dachziegel und Unfall: Feuerwehr gleich doppelt gefordert

Für die Feuerwehr Fohnsdorf verlief der 18. März besonders arbeitsintensiv. Zunächst rückten die Einsatzkräfte am späten Vormittag zu einem Gebäude aus, von dem sich Dachziegel gelöst hatten und auf die Straße zu stürzen drohten. Mithilfe eines Teleskopladers konnte die Gefahr rasch beseitigt und die Umgebung gesichert werden.

Ein Einsatz folgte auf den anderen

Noch während die Mannschaft mit dem Verstauen der Geräte beschäftigt war, folgte bereits der nächste Alarm: In unmittelbarer Nähe hatte sich ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zunächst von einer eingeklemmten Person ausgegangen wurde. Die bereits vor Ort befindlichen Kräfte trafen schnell an der Unfallstelle ein. Glücklicherweise bestätigte sich die erste Meldung nicht, niemand war im Fahrzeug eingeschlossen. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr Aichdorf musste daher nicht mehr eingreifen. Ein Lenker wurde über die Beifahrerseite aus dem Fahrzeug befreit und anschließend dem Rettungsdienst übergeben. Der zweite Beteiligte kam mit leichten Verletzungen davon und wurde vorsorglich untersucht. Nach der Bergung der Fahrzeuge und der Reinigung der Fahrbahn konnte der Einsatz beendet werden. Insgesamt standen vier Fahrzeuge und zwölf Einsatzkräfte rund eineinhalb Stunden im Einsatz.