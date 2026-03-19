In einstiger Eishalle: Frohnleiten bekommt neue Ballsporthalle

Die neue Anlage entsteht durch die Umnutzung der bisherigen Eishalle, deren Weiterbetrieb aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht mehr möglich war. Der Gemeinderat hatte bereits Ende 2025 die Entscheidung getroffen, die Halle künftig als multifunktionale Ballsportstätte zu nutzen. Gleichzeitig wurde intensiv an einer nachhaltigen Lösung für den Eissport gearbeitet: Mit dem Bau einer modernen Traglufthalle in unmittelbarer Nähe wird der Eissportstandort Frohnleiten langfristig gesichert. Diese neue Anlage soll bereits ab der Wintersaison 2026/27 für Vereine und Publikum zur Verfügung stehen. Mehr dazu hier: Nach Aufregung um Schließung: Frohnleiten bekommt neue Eishalle.

Was Ballbegeisterte dort erwartet

Mit der neuen Ballsporthalle wird das bestehende Angebot im Sport- und Freizeitpark, der bereits Erlebnisbad, Sportflächen und zahlreiche Freizeitmöglichkeiten umfasst, gezielt erweitert und modernisiert. Die Bau- und Umbauarbeiten laufen aktuell auf Hochtouren. Die Halle bietet künftig vier Padel-Courts, drei Pickleball-Plätze sowie zwei Badminton-Felder und reagiert damit auf internationale Trendsportarten mit stark wachsender Beliebtheit. Ergänzend sind attraktive Kombi-Angebote geplant, etwa die Verbindung von Sportnutzung mit dem angrenzenden Freibad. Bürgermeister Johannes Wagner betont die strategische Bedeutung des Projekts: „Die Umgestaltung der bestehenden Eishalle war eine herausfordernde, aber notwendige Entscheidung. Mit der Kombination aus neuer Ballsporthalle und zukünftiger Eishalle entwickelt sich der Sport- und Freizeitpark Frohnleiten zu einem multifunktionalen Zentrum für Sommer- und Wintersport. Gleichzeitig bauen wir mit der Betreiberfamilie Foxhall auf bestehende Erfahrung im Bereich Padel-Tennis und schaffen damit ein zukunftsorientiertes Angebot für unsere Gemeinde.“

Eröffnung am 29. Mai

Auch Betreiber Nigel Foxhall, dessen Familie bereits erfolgreich eine Padel-Anlage in Semriach betreibt und nun nach Frohnleiten expandiert, hebt die besonderen Stärken des neuen Standorts hervor: „Der große Vorteil in Frohnleiten liegt in der Dimension der Halle und dem Gesamtangebot. Die Kombination aus mehreren Courts, dem direkt angrenzenden Freibad und der Infrastruktur eröffnet uns ganz neue Möglichkeiten – bis hin zur Austragung internationaler Turniere. Das macht den Standort in dieser Form einzigartig.“ Die offizielle Eröffnungsfeier findet am 29. Mai 2026 statt. Die Freibadsaison startet kurz darauf am 1. Juni 2026 und läuft täglich von 9 bis 20 Uhr.