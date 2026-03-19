Steirer (25) montiert Blitzschutzanlage, landet im Krankenhaus

Am Donnerstagnachmittag, dem 19. März 2026, brach ein Arbeiter durch das Dach eines Wirtschaftsgebäudes in Vogau (Bezirk Leibnitz) in der Steiermark. "Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades", informiert die Polizei.

Ein 25-jähriger Mann aus dem Bezirk Leibnitz brach am Donnerstag, beim Montieren einer Blitzschutzanlage, durch die Dachoberfläche eines Wirtschaftsgebäudes. Ein Arbeitskollege bemerkte den Vorfall und setzte anschließend die Rettungskette in Gang. „Der Mann wurde in weiterer Folge vom Rettungshubschrauber C12 ins LKH Graz geflogen. Er wurde unbestimmten Grades verletzt“, berichtet die Polizei in einer Aussendung.