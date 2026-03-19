Josefitag in der Steiermark: Landesempfang würdigt Tradition
Mit der Initiative „Steirer feiern – Josefitag(e)“ rückt die Steiermärkische Landesregierung den Landespatron und sein Brauchtum wieder stärker ins öffentliche Bewusstsein. In Graz fand dazu ein feierlicher Empfang statt.
Den Josefitag wieder stärker in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken und damit volkskulturell zu beleben, ist der Steiermärkischen Landesregierung ein wichtiges Anliegen. Aus diesem Anlass wurde heuer die Initiative „Steirer feiern – Josefitag(e) in der Steiermark” mit zahlreichen Veranstaltungen im ganzen Land ins Leben gerufen. In der Aula der Alten Universität in Graz etwa lud Landeshauptmann Mario Kunasek am heutigen Landesfeiertag zu einem Landesempfang. Neben Landtagspräsident Gerald Deutschmann und der dritten Landtagspräsidentin Helga Ahrer zelebrierte der Großteil der Landesregierung (Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom, Landesrätin Claudia Holzer, die Landesräte Hannes Amesbauer, Stefan Hermann, Karlheinz Kornhäusl), Führungskräfte und Mitglieder der Personalvertretung des Landesdienstes sowie insbesondere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesdienstes mit den Vornamen Josef, Josefine oder Josefa den Landesfeiertag.
Stimmen zum Josefitag
„Der Josefitag ist tief in unserer Geschichte und unserem Brauchtum verwurzelt und erinnert uns daran, was unser Land ausmacht: Gemeinschaft, Verantwortung und Zusammenhalt”, betonte Landeshauptmann Mario Kunasek in seiner Ansprache. Der Heilige Josef wurde bereits im Jahr 1772 – also vor mehr als 250 Jahren – zum Landespatron der Steiermark ernannt. LH Mario Kunasek: „Der Josefitag ist mehr als ein Wochentag im Kalender – er ist ein Stück steirischer Identität. Das Veranstaltungsformat ,Steirer feiern – Josefitag(e) in der Steiermark‘ zeigt, dass unser Brauchtum lebt und unsere Traditionen von jungen Menschen sowie kommenden Generationen weitergetragen und gelebt werden. Darauf können wir stolz sein. Und all jenen, die heute Namenstag feiern, darf ich auch sehr herzlich gratulieren.”
Landeshauptmann-
Georg Pessler, Obmann der Landespersonalvertretung: „Die Initiative für diesen Empfang erfüllt uns mit großer Freude. Dass die Politik, Führungskräfte des Landes, Mitglieder der Personalvertretung und Landesbedienstete, die heute Namenstag haben, hier gemeinsam den Landesfeiertag begehen, spricht für die gute Zusammenarbeit. Die steirische Sozialpartnerschaft steht eben – wie man sieht – für Dialog und das Ringen um die besten Lösungen für das Land Steiermark.”