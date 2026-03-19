Josefitag in der Steiermark: Landesempfang würdigt Tradition

„Der Josefitag ist tief in unserer Geschichte und unserem Brauchtum verwurzelt und erinnert uns daran, was unser Land ausmacht: Gemeinschaft, Verantwortung und Zusammenhalt”, betonte Landeshauptmann Mario Kunasek in seiner Ansprache. Der Heilige Josef wurde bereits im Jahr 1772 – also vor mehr als 250 Jahren – zum Landespatron der Steiermark ernannt. LH Mario Kunasek: „Der Josefitag ist mehr als ein Wochentag im Kalender – er ist ein Stück steirischer Identität. Das Veranstaltungsformat ,Steirer feiern – Josefitag(e) in der Steiermark‘ zeigt, dass unser Brauchtum lebt und unsere Traditionen von jungen Menschen sowie kommenden Generationen weitergetragen und gelebt werden. Darauf können wir stolz sein. Und all jenen, die heute Namenstag feiern, darf ich auch sehr herzlich gratulieren.”

Landeshauptmann- Stellvertreterin Manuela Khom: „Der Josefitag steht sinnbildlich für die Werte der Steirerinnen und Steirer, die unser Land groß gemacht haben: Fleiß, Zusammenhalt und Innovationskraft. Diese Werte sind der Grund, warum die Steiermark heute ein so erfolgreicher Standort ist. Und sie sind auch die Grundlage für eine starke Zukunft unserer Steiermark. Am heutigen Josefitag möchte ich mich vor allem bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken, die Tag für Tag mit viel Einsatz für unsere Steiermark arbeiten. Mit ihrem Einsatz sind sie das Rückgrat eines funktionierenden Staatswesens und sorgen für Ordnung und Zusammenhalt im öffentlichen Leben.”

Georg Pessler, Obmann der Landespersonalvertretung: „Die Initiative für diesen Empfang erfüllt uns mit großer Freude. Dass die Politik, Führungskräfte des Landes, Mitglieder der Personalvertretung und Landesbedienstete, die heute Namenstag haben, hier gemeinsam den Landesfeiertag begehen, spricht für die gute Zusammenarbeit. Die steirische Sozialpartnerschaft steht eben – wie man sieht – für Dialog und das Ringen um die besten Lösungen für das Land Steiermark.”