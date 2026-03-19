Steiermark-Wetter: Der Freitag bringt Sonne und Wolken

„Der Freitagvormittag bringt vorerst einige Sonnenstunden. Zu Beginn könnten sich im Norden teilweise auch hochnebelartige Wolken halten. Am Nachmittag ziehen immer mehr Wolken auf und die Sonne scheint weniger. Es bleibt aber noch trocken“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Weiters heißt es von den Wetterexperten: „Die Frühtemperaturen liegen zwischen -5 und 3 Grad, die Tageshöchstwerte zwischen 8 und 15 Grad. Dazu weht schwacher, im oststeirischen Hügelland mäßiger Nordostwind.“