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Bild auf 5min.at zeigt den Grazer Schlossberg.
So wird das Wetter am Freitag in der Steiermark.
Steiermark
19/03/2026
Prognose

Steiermark-Wetter: Der Freitag bringt Sonne und Wolken

Der Freitag startet in der Steiermark freundlich mit Sonnenschein, bevor am Nachmittag mehr Wolken aufziehen. Niederschlag ist aber keiner in Sicht.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(77 Wörter)

„Der Freitagvormittag bringt vorerst einige Sonnenstunden. Zu Beginn könnten sich im Norden teilweise auch hochnebelartige Wolken halten. Am Nachmittag ziehen immer mehr Wolken auf und die Sonne scheint weniger. Es bleibt aber noch trocken“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Weiters heißt es von den Wetterexperten: „Die Frühtemperaturen liegen zwischen -5 und 3 Grad, die Tageshöchstwerte zwischen 8 und 15 Grad. Dazu weht schwacher, im oststeirischen Hügelland mäßiger Nordostwind.“

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