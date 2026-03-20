Erst geflüchtet, dann gestellt: Mopedlenkerin (16) schwer verletzt

In Tillmitsch (Bezirk Leibnitz) kam es Donnerstagabend zu einer folgenschweren Frontalkollision. Eine 16-jährige Mopedlenkerin wurde schwer verletzt. Der Unfalllenker beging zunächst Fahrerflucht.

Kurz vor 19 Uhr krachte es am Donnerstag, 19. März 2026, im Gemeindegebiet von Tillmitsch (Steiermark). Auf einer Gemeindestraße kam es laut ersten Erhebungen zu einer Frontalkollision zwischen einem Kleintransporter und einem Moped. Am Steuer des Transporters saß ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz, auf dem Moped eine 16-Jährige.

Fahrer flüchtet – und kehrt zurück

Unmittelbar nach dem Zusammenstoß entfernte sich der 26-Jährige zunächst von der Unfallstelle. Doch kurze Zeit später kam er zurück und stellte sich der Polizei. Bei einem Alkotest stellte sich heraus, dass der Mann alkoholisiert war – das Ergebnis fiel positiv aus.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Die 16-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Sie wurde vom Rettungshubschrauber C12 rasch versorgt und ins LKH Graz geflogen. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Sicherstellung beider Fahrzeuge an. Die genauen Umstände des Unfalls sind nun Gegenstand weiterer Ermittlungen. „Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Sicherstellung der beiden Fahrzeuge an. Weitere Ermittlungen folgen“, so die Landespolizeidirektion Steiermark abschließend.