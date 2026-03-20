Messerattacke am Bahnhof Bruck: 25-Jähriger verletzt, Täter flüchtig

Nach der Messerattacke beim Brucker Bahnhof werden neue Details bekannt: Ein 25-Jähriger wurde bei einem versuchten Raub verletzt. Die Täter sind weiterhin flüchtig.

Nach der Messerattacke beim Bahnhof Bruck läuft ein Großeinsatz der Polizei, die Täter sind weiterhin flüchtig.

Nach der Messerattacke beim Bahnhof Bruck läuft ein Großeinsatz der Polizei, die Täter sind weiterhin flüchtig.

Die Messerattacke beim Brucker Hauptbahnhof sorgt weiterhin für Aufsehen. Am Donnerstagvormittag, dem 19. März 2026, wurde ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag gegen 11.30 Uhr von zwei unbekannten Männern attackiert. Laut Polizei dürfte ein versuchter Raub hinter der Tat stecken. Die Täter versuchten, dem Mann die Brieftasche zu entwenden.

Opfer mit Messer bedroht

Als der 25-Jährige flüchten wollte, hielten ihn die Angreifer fest und bedrohten ihn mit einem Messer. Der Mann setzte sich zur Wehr und erlitt dabei oberflächliche Schnittverletzungen. Er wurde nach dem Vorfall im LKH Bruck an der Mur medizinisch versorgt. Zuvor war bereits bekannt geworden, dass es sich um eine besonders brutale Attacke handelte.

Großeinsatz der Polizei

Unmittelbar nach der Tat lief eine großangelegte Fahndung an. Rund 30 Polizeistreifen, darunter auch Spezialeinheiten, standen im Einsatz. Kontrolliert wurden unter anderem Züge im Bereich des Bahnhofs sowie wichtige Verkehrsknotenpunkte.

Täter weiter auf der Flucht

Trotz intensiver Maßnahmen blieb die Fahndung bislang ohne Erfolg. Die Suche wurde zwar reduziert, läuft aber weiterhin mit verstärkter Polizeipräsenz im Stadtgebiet. „Die Fahndung nach den unbekannten Männern verlief vorerst negativ. Die Ermittlungen laufen“, so die Landespolizeidirektion Steiermark abschließend.