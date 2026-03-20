Quad-Klasse kehrt 2026 zum Erzbergrodeo zurück

Am steirischen Erzberg wird das Red Bull Erzbergrodeo 2026 um eine Klasse erweitert: Mit der SEGWAY Quad Challenge kehren Quads auf die Prologstrecke zurück und ergänzen das Teilnehmerfeld am „Berg aus Eisen“.

Quads waren bereits in den frühen 2000er-Jahren Teil des Erzbergrodeos. Damals stellten sich erste Fahrer dem Schotterprolog. Mit wachsender Beteiligung wurde 2005 eine eigene Wertung eingeführt, an der rund 100 Fahrer aus Europa teilnahmen. 2017 endete diese Klasse, nachdem sich die Strecke verändert hatte und das Interesse zurückging.

Neue Klasse im Prolog

2026 wird die Quad-Klasse nun wieder eingeführt. Möglich wird das durch die Unterstützung von Segway Powersports. Die neue SEGWAY Quad Challenge ist Teil des Iron Road Prologs. Das Format bleibt unverändert: Die Teilnehmer absolvieren je einen Lauf am Freitag und Samstag auf der rund 13 Kilometer langen Strecke. Die bessere Zeit entscheidet über die Platzierung. Gestartet wird nach den Motorradklassen.

Teilnahmebedingungen festgelegt

Startberechtigt sind klassische Quads beziehungsweise ATVs mit Lenkersteuerung. Fahrzeuge mit Lenkrad wie UTVs oder Side-by-Sides sind nicht zugelassen. Zusätzlich gilt eine maximale Hubraumgrenze von 1.000 ccm. Veranstalter Karl Katoch erklärt: „Unabhängig vom Hersteller sind alle Fahrer klassischer Quads buw. ATVs startberechtigt und herzlich willkommen, ihre 4×4-Fahrzeuge am Berg aus Eisen zu präsentieren und gemeinsam spektakuläre Bilder sowie einen offenen Wettbewerb zu liefern.“

Siegerehrung am Samstagabend

Die Gewinner der neuen Quad-Klasse werden im Rahmen der offiziellen Iron Road Prolog Siegerehrung ausgezeichnet. Dabei werden auch die Felspokale übergeben. Voraussetzung für die Teilnahme ist unter anderem die Straßenzulassung der Fahrzeuge. Die Anmeldung ist bereits geöffnet.

Einsatz auch abseits des Rennens

Segway Powersports ist seit 2025 Mobilitätspartner des Erzbergrodeos. Die Fahrzeuge kommen bei organisatorischen Aufgaben zum Einsatz, etwa bei Infrastruktur, Sicherheit oder Transport. Laut Organisationsleiter Mark Schilling sind sie „unentbehrlich für den reibungslosen Ablauf hinter den Kulissen.“

Angebot für Besucher

Besucher können die Fahrzeuge ebenfalls erleben. Neben einem Ausstellungsbereich gibt es Testfahrten sowie geführte Touren über das Gelände im Rahmen eines VIP-Angebots. Damit wird die Veranstaltung auch abseits der Rennen um zusätzliche Programmpunkte erweitert.