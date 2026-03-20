Nach Messerattacke in Bruck: Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

Nach der Messerattacke beim Bahnhof Bruck gibt es neue Hinweise: Die Polizei veröffentlichte nun eine genaue Beschreibung der beiden flüchtigen Täter und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach dem versuchten Raub am Donnerstagvormittag, dem 19. März 2026, in Bruck an der Mur laufen die Ermittlungen weiter auf Hochtouren. Nun hat die Landespolizeidirektion Steiermark zusätzliche Informationen veröffentlicht. Im Fokus stehen dabei detaillierte Beschreibungen der beiden bislang unbekannten Täter.

So sehen die Verdächtigen aus

Laut Angaben des Opfers soll der erste Täter zwischen 20 und 35 Jahre alt und rund 178 bis 179 Zentimeter groß sein. Er wird als kräftig beschrieben, mit markantem Gesicht, braunen Augen sowie gelocktem, längerem dunkelbraunem Haar und Vollbart. Auffällig: ein dunkler Pullover mit „Guess“-Aufschrift, dunkelblaue Jeans und schwarze Schuhe mit weißem „Nike“-Zeichen. Möglicherweise trägt er auch eine Tätowierung am rechten Hals.

Zweiter Täter deutlich kleiner

Der zweite Mann soll ebenfalls zwischen 20 und 35 Jahre alt sein, jedoch deutlich kleiner – etwa 150 bis 160 Zentimeter. Er wird als schmächtig beschrieben, mit auffällig grünen Augen, Side-Cut-Frisur und ungepflegtem Bart. Getragen haben soll er einen schwarzen Pullover mit roten Stickzeichen, weite schwarze Jeans und ebenfalls schwarze Schuhe.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei richtet nun einen klaren Zeugenaufruf an die Bevölkerung. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität der Täter geben können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Bruck an der Mur unter 059133/6200 melden. Besonders wichtig: Zur Tatzeit soll ein Radfahrer an der Örtlichkeit vorbeigefahren sein. Auch diese Person wird dringend gebeten, sich zu melden.